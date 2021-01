Las personas mayores de Hillsborough que intentan hacer citas para vacunas lidian con fallas en el sitio web y líneas telefónicas ocupadas

TAMPA, Florida (WFLA) – Las personas mayores del condado de Hillsborough esperaron meses hasta el lunes, el día en que finalmente se suponía que tendrían la oportunidad de inscribirse en la vacuna contra el coronavirus que podría salvar vidas. En cambio, muchos se encontraron a merced de un sistema lleno de fallas.

El condado más poblado del área de Tampa Bay abrió su proceso de reserva el lunes para que las personas mayores hagan una cita para recibir una vacuna. El sitio web y la línea telefónica del condado de Hillsborough se lanzaron a las 9 am Minutos después, 8 On Your Side comenzó a recibir capturas de pantalla de los mensajes de error del sitio web de los espectadores.

Muchas personas mayores que estaban documentando sus problemas dicen que la línea telefónica de Hillsborough también estaba caída.

Clara Thomas, residente de Valrico, estaba desesperada por encontrar una cita.

“He marcado casi 15 veces en este punto, seguí recibiendo una señal de ocupado”, dijo Thomas el lunes. “En un momento, en mi línea, realmente me echó del sistema”.

Thomas cree que vacunarse es una cuestión de vida o muerte. En agosto, fue hospitalizada con neumonía.

A lo largo de esta pandemia, ella y su esposo han seguido todas las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades y han esperado pacientemente su turno para vacunarse.

Como muchos otros espectadores que se acercaron a 8 On Your Side, ella quiere saber quién dejó caer la pelota.

“Siento que no se planeó bien, si es algo con la infraestructura que necesita ser reparada”, dijo Thomas.

Los funcionarios del condado de Hillsborough dicen que están a cargo del sitio web.

En un tweet, el departamento de salud del condado dijo que su sistema de registro y el centro telefónico estaban experimentando interrupciones en el servicio y que se esperaban retrasos. El condado dijo más tarde que su servicio de programación en línea no estaba disponible y alentó a las personas mayores a programar citas por teléfono.

El lunes por la noche, el condado anunció que suspendería temporalmente su sistema de citas en línea y trasladaría todos los registros de vacunas a su sistema telefónico y expandiría el horario de llamadas.

En este momento, Hillsborough tiene 1.500 dosis de la vacuna. Al final de la semana, esperan tener 9.000. El plan es poner los tiros en las armas a partir del miércoles.

A partir del lunes por la noche, Thomas todavía no podía conseguir una cita.

“He recibido más apoyo de WFLA que en cualquier otro lugar”, dijo.

Las personas pueden intentar hacer una reserva llamando al 888-755-2822.