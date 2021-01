Las llamadas para el registro de vacunas se presentan como 'riesgo de spam' en el identificador de llamadas

TAMPA, Fla. (WFLA) – Una nueva preocupación esta mañana para todos los que esperan y esperan obtener una cita para la vacuna COVID-19.

Algunas devoluciones de llamada para que se registre aparecen como spam en el identificador de llamadas. Las personas, sin saberlo, están perdiendo la llamada con la hora de la cita necesaria para recibir la vacuna.

Ya es bastante difícil intentar registrarse para la vacuna COVID-19, pero ahora, cuando las personas reciben la codiciada llamada del departamento de salud, algunos ven “Spam” en el identificador de llamadas. Las personas que ya se han perdido mucho debido a COVID dicen que no quieren perderse esta oportunidad.

“No puedes ver a la familia. Quiero decir que cancelé el Día de Acción de Gracias, Navidad, cumpleaños”, dijo Debbie Bourne.

Los Bourne esperaban con ansias conseguir una cita para que Marshall le pusiera la vacuna COVID. Debbie recibirá el suyo el próximo mes cuando cumpla 65 años.

“Mi esposa fue la que se encargó de esto por nosotros, así que me alegré mucho de estar allí y hacer la cita”, dijo Marshall Bourne.

Mientras esperaba una llamada del condado de Hillsborough, notó que había recibido una llamada, pero el identificador de llamadas decía “Riesgo de spam”. Ella casi no contesta. Por suerte lo hizo. Era el centro de llamadas repartiendo citas.

“Le hice saber que surgió como un riesgo de spam y ella dijo, bueno, esa podría ser la razón por la que nadie contesta”, dijo Debbie.

Cómo funciona en este momento, los adultos mayores de 65 años deben solicitar una cita llamando a un número designado. Luego, alguien le devuelve la llamada para darle una cita. 8 On Your Side ha aprendido que el problema es con el proveedor contratado por el condado de Hillsborough para concertar citas de vacunas.

“Es posible que los proveedores locales no reconozcan el origen de los números del centro de llamadas. Mientras espera la devolución de una cita, lo alentamos a que conteste todas las llamadas. Tenga en cuenta que nunca se le pedirá su número de seguro social cuando programe una cita de vacunación”, un condado dijo el representante de 8 On Your Side.

La buena noticia es que el Sr. Bourne pudo obtener la primera dosis de la vacuna aquí en el sitio de vacunación.