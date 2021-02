Las escuelas del condado de Hernando ofrecen vacunas contra el coronavirus al personal de mayor edad

CONDADO DE HERNANDO, Fla. (WFLA) – El Distrito Escolar de Hernando y el Departamento de Salud-Hernando han finalizado un plan para proporcionar vacunas COVID-19 a todo el personal del distrito escolar que cumpla con los requisitos de edad y a aquellos que se consideran trabajadores de primera línea.

El plan en este momento es vacunar a más de 160 personas que califiquen.

“He escuchado de otros empleados que preguntan cuándo podría llegar a otros grupos de edad o empleados con necesidades médicas y qué no. Definitivamente hay un apetito por la vacuna para que suceda”, dijo el superintendente John Stratton Hernando Schools.

El distrito escolar dice que muchas personas en Transporte son mayores de 65 años y son fundamentales para garantizar que los niños reciban una educación.

“Realmente no tenemos muchos sustitutos para nuestros conductores de autobús. De hecho, no los tenemos. Tenemos personal que utilizamos para llenar ese vacío. Esa es una gran prioridad. Si no podemos llevar a los niños a la escuela de ese tipo de evita que todo suceda “, dijo el superintendente Stratton.

El personal del distrito escolar de 65 años o más y todos los profesionales de la salud de la escuela podrán recibir vacunas: el viernes 19 de febrero de 11 am a 5 pm en 7551 Forest Oaks Boulevard en Spring Hill.