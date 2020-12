La vacuna Pfizer COVID-19 enfrenta el último obstáculo antes de la decisión de EE. UU.

WASHINGTON (AP) - Mientras los estados se preparan frenéticamente para comenzar meses de vacunas que podrían poner fin a la pandemia, una nueva encuesta encuentra que solo la mitad de los estadounidenses están listos para arremangarse cuando les llegue el turno.

La encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC muestra que aproximadamente una cuarta parte de los adultos estadounidenses no están seguros de querer vacunarse contra el coronavirus. Aproximadamente otra cuarta parte dice que no lo harán.