La Universidad de Rutgers requerirá la vacuna COVID-19 para que los estudiantes asistan a la escuela este otoño

(NEXSTAR) - Un pequeño estudio de COVID "transportadores de larga distancia", aquellos que experimentan síntomas a largo plazo del virus incluso después de que está fuera de sus sistemas, encontró que la "niebla mental" es un síntoma común y persistente del síndrome. .

El estudio , publicado el martes en Annals of Clinical and Translational Neurology, analizó un tamaño de muestra pequeño, solo 100 personas que visitaron una clínica, y descubrió que la gran mayoría de los transportistas de larga distancia COVID presentaban una miríada de síntomas neurológicos, incluso después de los anticuerpos del virus ya no estaban en sus cuerpos.