La quinta empresa que está lanzando la prueba de etapa final para su vacuna de COVID-19, está buscando voluntarios en Tampa

TAMPA, Fla. – Se está preparando una quinta vacuna COVID-19.

Novavex está lanzando un ensayo de fase tres de su vacuna en los EE. UU. Y están buscando ayuda a los líderes de salud de Tampa Bay.

USF Health y Tampa General Hospital fueron seleccionados para la prueba. Esperan dar las vacunas la próxima semana y completar todo el estudio en los próximos dos o tres meses.

Se necesitará una gran ayuda de la comunidad para probar la vacuna COVID-19 de Novavax.

“En Tampa, estamos buscando 250 voluntarios”, dijo la Dra. Carina Rodríguez de USF Health. “Estamos analizando una población diversa, por lo que buscamos incluir afroamericanos, latinos … personas que realmente están en riesgo debido a afecciones médicas personales, como personas que tienen obesidad, problemas cardiovasculares y diabetes”.

También buscan personas mayores de 65 años.

Rodríguez dijo que la vacuna requiere dos inyecciones diferentes administradas con tres semanas de diferencia. A diferencia de las vacunas Pfizer y Moderna, Novavex se puede distribuir en refrigeración estándar.



“Se almacena más fácilmente en clínicas y lugares de vacunación habituales. Es una vacuna más tradicional “.

Incluso si toma la vacuna, Rodríguez dijo que no es una solución rápida para eliminar el virus.



“Se necesita tiempo para que su sistema inmunológico cree una respuesta inmunitaria, por lo que las personas no tendrán inmunidad instantánea al virus. Incluso si está vacunado, no sabemos cuánto durará la inmunidad “.

Una vez que se haya realizado el estudio, Novavax espera obtener luz verde para distribuir la vacuna al público en algún momento de esta primavera.