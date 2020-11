La nueva guía COVID-19 desalienta a los residentes de hogares de ancianos a partir para el Día de Acción de Gracias

LAKELAND, Fla (WFLA) – A medida que los casos de COVID-19 continúan aumentando en los Estados Unidos, los funcionarios de salud están preocupados por las personas mayores en este feriado de Acción de Gracias.

El viernes se publicaron nuevas recomendaciones federales del Center for Clinical Standards and Quality / Quality Safety & Oversight Group para hogares de ancianos e instalaciones de atención a largo plazo antes de la temporada navideña.

Las nuevas pautas no son obligatorias para las instalaciones, pero Amanda Tenpenny, directora de operaciones de Lake Gibson Village, le dice a 8 On Your Side que son firmes en seguir cada nueva recomendación.

“No es una orden que debamos seguir, pero debido a que hemos seguido todas las pautas que han seguido poniendo en práctica, realmente hemos continuado manteniendo el virus fuera de este edificio”, dijo Amanda Tenpenny.

Las nuevas pautas federales recomiendan que los residentes de hogares de ancianos no abandonen sus instalaciones durante las vacaciones. Si lo hacen, recomiendan las cuarentenas de los residentes durante 14 días cuando regresen.

Tenpenny le dice a 8 On Your Side que los miembros de la familia que saquen a un ser querido de las instalaciones durante las vacaciones, deben seguir siguiendo todos los protocolos COVID-19.

“Nuestra recomendación es hacer exactamente lo que todos estamos haciendo, que es un distanciamiento social de 6 pies y seguir usando máscaras. También estamos sugiriendo que incluso usen guantes ”, agregó Tenpenny.

Agrega que Lake Gibson Village seguirá adelante con estas nuevas pautas para Navidad y otras fiestas de diciembre también.

ÚLTIMAS HISTORIAS: