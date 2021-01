La comunidad de personas mayores de Land O’Lakes vacuna a 400 personas

LAND O’LAKES, Fla. (WFLA) — Las personas mayores esperaron en la fila el miércoles afuera de The Groves Clubhouse en la comunidad de Land O’Lakes para recibir su vacuna COVID-19.

Esta oportunidad fue organizada por unos pocos en la comunidad para ayudar a llevar la vacuna a los residentes de esta área.

“El viernes recibimos una llamada del departamento que decía que teníamos 400 dosis para la comunidad”, dijo Ron Scruggs, uno de los organizadores.

Los de la comunidad trabajaron rápidamente para averiguar la logística. La comunidad de adultos mayores de Groves tiene alrededor de 1.200 residentes, por lo que los organizadores decidieron priorizar las citas para los residentes más mayores, que tienen entre 90 y 97 años, y trabajar desde allí hasta completar las 400 citas.

“Lo vimos de esta manera, un tercio de nuestros residentes se vacunaron hoy. Eso significa que los dos tercios que quedan están más seguros ”, dijo el organizador Mark Bufano.

Si bien la fila era larga y las personas mayores tuvieron que esperar un tiempo para recibir la vacuna, 8 On Your Side habló con algunos que dijeron que no les importaba la espera porque la conveniencia de vacunarse en su propio vecindario valía la pena.