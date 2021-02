La Casa Blanca dice que 'no se toman decisiones' sobre las restricciones de viaje nacionales mientras el gobernador de Florida expresa su oposición

MIAMI ( NewsNation Now ) – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está expresando su frustración después de un informe de que la Casa Blanca está considerando imponer restricciones de viaje nacionales en estados como Florida.

El Miami Herald informa que las restricciones están destinadas a detener la propagación del COVID-19 en los estados donde hay un aumento significativo en casos como Florida y California.

Si bien Florida actualmente lidera el país en casos conocidos de la variante UKB1.1.7 de COVID-19, DeSantis dice que las hospitalizaciones y la tasa general de casos han disminuido.

Creo que es un informe absurdo que estuvieran haciendo eso. Creo que sería inconstitucional, no sería prudente e injusto. Si lo piensas bien, restringir el derecho de los estadounidenses a viajar libremente por nuestro país y permitir que los extranjeros ilegales crucen la frontera sur sin ser molestados, sería una farsa ridícula pero muy dañina. Así que nos oponeremos al 100 por ciento. No se basaría en la ciencia, sería puramente un ataque político contra la gente de Florida. Gobernador de Florida, Ron Desantis

Según la Universidad John Hopkins, el porcentaje positivo de Florida es del 8,6 por ciento, que ocupa el puesto 28 entre 50 estados.

Están en el puesto 16 en la nación en distribución de vacunas, según los CDC.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió a los comentarios del gobernador, diciendo: “Bueno, he visto esos informes. Siempre estamos considerando qué pasos son necesarios para mantener a salvo al pueblo estadounidense, pero actualmente no estamos en el proceso de – no se han tomado decisiones en torno a medidas adicionales de salud pública que retrasarían o cambiarían, debería decir, las consideraciones sobre viajes nacionales “.

Muchos estados, incluido Florida, impusieron sus propias restricciones de viaje durante el transcurso de la pandemia. DeSantis dice que las restricciones federales serían injustas, especialmente para los estados que dependen del turismo.

“No retrocederemos. Y si alguien intenta dañar a los floridanos o atacarnos, responderemos muy rápidamente”, dijo DeSantis.