Informe de la OMS dice que los animales son una fuente probable de COVID

BEIJING (AP) – Un estudio conjunto de la OMS y China sobre los orígenes del COVID-19 dice que la transmisión del virus de murciélagos a humanos a través de otro animal es el escenario más probable y que una fuga de laboratorio es “extremadamente improbable”, según un copia del borrador obtenida por The Associated Press.

Los hallazgos fueron en gran parte los esperados y dejaron muchas preguntas sin respuesta, pero el informe proporcionó detalles en profundidad sobre el razonamiento detrás de las conclusiones del equipo. Los investigadores propusieron más investigación en todas las áreas, excepto en la hipótesis de fuga de laboratorio.

La publicación del informe se ha retrasado repetidamente, lo que plantea dudas sobre si la parte china estaba tratando de sesgar las conclusiones para evitar que la culpa de la pandemia recaiga sobre China. Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud dijo a fines de la semana pasada que esperaba que estuviera listo para su publicación “en los próximos días”.

AP recibió lo que parecía ser una versión casi final el lunes de un diplomático de un país miembro de la OMS con sede en Ginebra. No estaba claro si el informe aún podría modificarse antes de su publicación. El diplomático no quiso ser identificado porque no estaba autorizado a darlo a conocer antes de su publicación.

Los investigadores enumeraron cuatro escenarios en orden de probabilidad de aparición del virus llamado SARS-CoV-2. Encabezando la lista estaba la transmisión a través de un segundo animal, que dijeron que era muy probable. Evaluaron la propagación directa de murciélagos a humanos como probable, y dijeron que la propagación a través de productos alimenticios de “cadena de frío” era posible pero no probable.

El pariente más cercano del virus que causa COVID-19 se ha encontrado en murciélagos, que se sabe que son portadores de coronavirus. Sin embargo, el informe dice que “la distancia evolutiva entre estos virus de murciélagos y el SARS-CoV-2 se estima en varias décadas, lo que sugiere un eslabón perdido”.

Dijo que se han encontrado virus muy similares en los pangolines, pero también señaló que el visón y los gatos son susceptibles al virus COVID, lo que sugiere que podrían ser portadores.

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 9 de febrero de 2021, Peter Ben Embarek, del equipo de la Organización Mundial de la Salud, sostiene un gráfico que muestra las vías de transmisión del virus durante una conferencia de prensa conjunta al final de la misión de la OMS en Wuhan, en el centro de China. Provincia de Hubei. Un estudio conjunto OMS-China sobre los orígenes de COVID-19 dice que la transmisión del virus de murciélagos a humanos a través de otro animal es el escenario más probable y que una fuga de laboratorio es “extremadamente improbable”, según una copia preliminar obtenida por The Associated Press. (Foto AP / Ng Han Guan, archivo)

El informe se basa en gran parte en una visita de un equipo de expertos internacionales de la OMS a Wuhan, la ciudad china donde se detectó por primera vez el COVID-19, desde mediados de enero hasta mediados de febrero.

Peter Ben Embarek, el experto de la OMS que dirigió la misión de Wuhan, dijo el viernes que el informe se había finalizado y se estaba verificando y traduciendo.

“Espero que en los próximos días se complete todo el proceso y podamos darlo a conocer públicamente”, dijo.

El borrador del informe no es concluyente sobre si el brote comenzó en un mercado de mariscos de Wuhan que tuvo uno de los primeros grupos de casos en diciembre de 2019.

El descubrimiento de otros casos antes del estallido del mercado de Huanan sugiere que puede haber comenzado en otro lugar. Pero el informe señala que podría haber habido casos más leves que pasaron desapercibidos y eso podría ser un vínculo entre el mercado y los casos anteriores.

“Por lo tanto, no se puede sacar una conclusión firme sobre el papel del mercado de Huanan en el origen del brote o cómo se introdujo la infección en el mercado”, dice el informe.

A medida que la pandemia se extendió por todo el mundo, China encontró muestras del virus en los envases de los alimentos congelados que ingresaban al país y, en algunos casos, les rastreó brotes localizados.

El informe dijo que la cadena de frío, como se la conoce, puede ser un factor que impulse la propagación del virus a larga distancia, pero se mostró escéptico de que podría haber desencadenado el brote. El informe dice que el riesgo es menor que a través de una infección respiratoria de persona a persona, y la mayoría de los expertos están de acuerdo .

“Si bien hay alguna evidencia de una posible reintroducción del SARS-CoV-2 a través del manejo de productos congelados contaminados importados en China desde la ola pandémica inicial, esto sería extraordinario en 2019, donde el virus no circulaba ampliamente”, dijo el estudio.

