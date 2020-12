Informe de la Casa Blanca: Florida está en la 'zona roja' del coronavirus, necesita tomar medidas inmediatas

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los miembros del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca están viendo rojo en Florida.

Un informe reciente sobre la propagación del COVID-19 en el estado muestra que los funcionarios deben tomar medidas inmediatas para frenar la propagación del virus.

El informe, obtenido por el Centro para la Integridad Pública, analiza el éxito de los esfuerzos del estado para controlar y prevenir la propagación del coronavirus. Muestra a Florida en una ‘zona roja’ con una “implacable expansión comunitaria” y una “mitigación inadecuada”.

Según el informe, Florida puede estar clasificada en la mitad inferior del estado por la tasa de casos positivos y nuevos por cada 100.000, pero “las clasificaciones son casi irrelevantes ya que todo el país está aumentando”. El informe señala que “muchos gobiernos estatales y locales no están implementando las mismas políticas de mitigación que detuvieron la marea del verano; eso debe suceder ahora”.

Dos periódicos de Florida están demandando al gobernador Ron DeSantis, alegando que no publicó el informe del 6 de diciembre de manera oportuna. El gobernador no había respondido a las acusaciones hasta el lunes. DeSantis descartó restricciones comerciales adicionales y mandatos de enmascaramiento a principios de diciembre.

“Lo trágico es que realmente sabemos qué hacer y no se está haciendo”, dijo a 8 On Your Side el Dr. Kami Kim, director de Infecciones y Enfermedades de la Universidad del Sur de Florida. “No tenemos que tener un bloqueo total para tener un impacto real en la cantidad de personas que se enferman”.

El grupo de trabajo de la Casa Blanca recomienda pruebas agresivas para encontrar personas asintomáticas, políticas de uso de mascarillas más estrictas y cierre o reducción de la capacidad en los espacios interiores. El grupo también dice que el gobierno estatal y local debería advertir a las familias sobre las reuniones durante las vacaciones de diciembre.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sugieren celebrar en casa o virtualmente, evitar grandes reuniones y usar máscaras.

ÚLTIMAS HISTORIAS: