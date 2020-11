Hoy es el último día para reclamar el cheque de estímulo de $ 1,200 que no recibió

AUSTIN (KXAN) – Si aún no ha recibido su prueba de estímulo, ahora es el momento de actuar.

Eso es porque el sábado es el último día para que las personas que nunca recibieron el cheque de $ 1,200 reclamen los fondos.

La fecha límite para presentar un reclamo es el mediodía CT del sábado. El IRS solicita que las personas realicen el reclamo a través de su sitio web .

Según el IRS, casi nueve millones de estadounidenses que aún no han reclamado sus cheques pueden no saber que son elegibles. Eso puede incluir a personas que no presentaron una declaración de impuestos federales en 2019.

Además, los beneficiarios de beneficios del Seguro Social, Jubilación Ferroviaria y del Departamento de Asuntos de Veteranos que ya recibieron el cheque pueden registrarse para recibir un pago para su cónyuge o hijo calificado.

La aplicación en línea permitirá a las personas obtener su estado de pago, ver su tipo de pago y, en algunos casos, proporcionar la información de su cuenta bancaria.

Haga clic aquí para acceder a la aplicación.