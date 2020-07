Hombre de 30 años muere después de asistir a la 'fiesta COVID', dice el médico

(KSAT / CNN / WFLA) – Un médico en San Antonio, Texas, dice que un paciente de 30 años murió después de asistir a una “fiesta COVID”.

“Una de las cosas desgarradoras que le dijo a su enfermera fue, ya sabes, creo que cometí un error y este joven fue a una fiesta COVID”, dijo la doctora Jane Appleby, directora médica del hospital metodista. KSAT. “Realmente no creía, pensó que la enfermedad era un engaño. Pensó que era joven y que era invencible y que no se vería afectado por la enfermedad”.

Según Appleby, una “fiesta COVID” es una reunión realizada por alguien a quien se le ha diagnosticado el coronavirus. “Tendrán una fiesta para invitar a sus amigos a ver si pueden vencer la enfermedad”, explicó.

El hospital ha visto varios pacientes de 20 y 30 años que están gravemente enfermos, dijo Appleby.

“Las personas entrarán inicialmente y no lo hacen, no se ven tan mal. No se ven realmente enfermas. Pero cuando revisas sus niveles de oxígeno y revisas sus pruebas de laboratorio, están realmente más enfermos de lo que parecen”. la superficie “, dijo Appleby.

Appleby dijo que si no se siente bien, tiene fiebre alta, tos y dolores musculares severos, debe buscar ayuda.

“Mi súplica a nuestra comunidad y especialmente a todos nuestros jóvenes en la comunidad es tomarlo en serio. Use su máscara”.

