Hillsborough Co. EPG rescinde el orden de estadía local en el hogar, seguirá las pautas del gobernador

TAMPA, Florida (WFLA) – El Grupo de Política de Emergencia del Condado de Hillsborough votó el jueves para deshacerse de la orden local de quedarse en casa durante la crisis del coronavirus y seguirá la orden del gobernador.

Todos los miembros estuvieron de acuerdo, excepto la alcaldesa de Tampa, Jane Castor.

“Voto no. No veo ningún propósito en esto”, dijo cuando se les pidió a los miembros que declararan sí o no.

La mayoría prevaleció y a partir del lunes, el condado seguirá la orden del gobernador Ron DeSantis que permite que ciertos lugares, como restaurantes y tiendas, se reabran al 25 por ciento de su capacidad. Optaron por deshacerse del orden local para que los residentes no se confundan con dos órdenes.

Al comienzo de la reunión semanal, varios residentes hablaron y preguntaron por qué los parques, playas y rampas para botes aún están cerrados.

El dueño de un negocio pensó que la ciudad de Tampa iba demasiado lejos.

“Este no es un informe minoritario. No castigamos crímenes futuros”, dijo el hombre, identificado como Christoper.

Los líderes del condado de Hillsborough , Plant City y Temple Terrace anunciaron planes para reabrir parques en esos lugares. Castor dijo que Tampa tendrá detalles sobre los cambios en el parque el viernes.

Todos los miembros parecían estar de acuerdo en que la reapertura es necesaria y ciertamente próxima.

“Necesitamos tomar medidas para reabrir la sociedad”, dijo Melissa Snively, miembro de la junta escolar.

