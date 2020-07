Hersheypark niega la entrada al niño con autismo debido a las reglas de la máscara

HERSHEY, Pa. (WHTM) – Las máscaras faciales deben usarse en espacios públicos en Pensilvania. Hersheypark hace cumplir esa política, y eso significaba negarle la entrada a una madre con un hijo que, según ella, no puede usar.

La madre del niño dice que su familia ha estado en Hersheypark varias veces sin problemas y que no está buscando nada más que volver a entrar. Pero Hersheypark dice que solo está cuidando la salud y la seguridad de todos en el parque con sus políticas. Eso incluye más limpieza, agregar 300 desinfectantes para manos, controles de temperatura, administrar la cantidad de personas que ingresan, imponer el distanciamiento social y requerir revestimientos faciales. Una madre local está molesta porque su hijo no fue dejado en el parque el viernes.

En un video de Facebook, Pamela Heinbaugh dijo: “nos denegó la entrada al parque porque mi hijo discapacitado, que si no puede decirlo, debería regalarlo, no puede usar una máscara”.

Hersheypark dice que permite el uso de protectores faciales si no puede usar una máscara por razones de salud.

“Tiene asma grave, por lo que no puede cubrirse la cara y, como puede ver, es autista, por lo que no usará nada en la cabeza”, dijo Heinbaugh.

“Una máscara facial, un protector facial, todavía tiene presión sobre la cabeza, todavía está fuera de lo común”, dijo Mark Davis, presidente y CEO de Pennsylvania Advocacy and Resources for Autism and Intelectual Disability.

Davis dice que es una situación difícil y cree que Hersheypark está buscando el mejor interés de sus huéspedes y trabajadores, mientras que Heinbaugh cuida a su hijo. Él cree que una mejor comunicación es la clave.

“Creo que es una persona a la vez y sé que la mayoría de las empresas no pueden permitirse el lujo de tomarlo a la vez, pero con una persona con discapacidad, así es como se debe tomar”, dijo Davis.

Hersheypark dice que su política es para la seguridad de todos en el parque durante esta pandemia.