Hermanos que luchan en el frente de COVID-19 mientras las enfermeras enfrentan una posible deportación

GREENSBORO, NC ( WGHP ) – Dos hermanos de Carolina del Norte que luchan en la primera línea de la pandemia de coronavirus también se enfrentan a una posible deportación.

Guillermo y Jonathan Vargas han estado en los Estados Unidos por 18 años. Los hermanos no solo están en la unidad de UCI en un hospital local, enfrentando las duras realidades de COVID-19, sino que su sueño de convertirse en ciudadanos estadounidenses está en el aire.

“Tenemos fronteras, tenemos reglas. Pero las reglas realmente no tienen mucho sentido cuando se compara con las realidades de la economía y la fuerza laboral”, dijo Jeremy McKinney, abogado del Hermanos Vargas.

Los hermanos son de Puebla, México, y han trabajado para todo lo que tienen.

“Trabajé en todo lo que te puedas imaginar. Tienda de neumáticos, tienda de automóviles, McDonald’s, un depósito de chatarra. No fue sino hasta 2012 que Obama anunció el programa DACA que pude volver a la escuela”, dijo Jonathan Vargas.

DACA significa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Los dos hombres son considerados soñadores, o personas que vinieron a los Estados Unidos como niños y obtuvieron un estatus migratorio especial.

“He estado aquí desde 2002. Tenía 12 años”, dijo Jonathan Vargas.

Para estos hermanos, Estados Unidos está en casa a pesar de lo que los críticos puedan decir.

“No somos asesinos. No somos violadores. Tampoco somos traficantes de drogas. Soy enfermera, mi hermano es enfermera. Nos preocupamos por los estadounidenses. Amamos lo que hacemos. Y este es mi país, “Dijo Guillermo Vargas.

En 2017, la Administración Trump revocó la Ley Dreamers, calificándola de inconstitucional, pero actualmente no hay una vía permanente hacia la ciudadanía para los destinatarios de DACA.

Eso deja a los hermanos y a casi 700,000 más inseguros sobre su futuro en este país.

“La Administración Trump no ha dicho si iban a ganar y DACA termina, ¿estas personas se vuelven deportables de inmediato? ¿Dura hasta el final de su permiso de trabajo actual? Todas estas son preguntas que no sabemos”, dijo McKinney.

Mientras esperan, los dos están trabajando para curar a los pacientes con COVID-19.

“Cuando te pones los matorrales y la gente te mira y piensan que estás, no saben lo que hay detrás”, dijo Guillermo Vargas. “No saben que estoy luchando cada año pensando que no sé si voy a estar aquí el próximo año o no “.

Sin embargo, Jonathan Vargas dijo que está agradecido de que sus padres se hayan atrevido a soñar.

“Nos llaman Soñadores, pero los soñadores originales son nuestros padres. Ellos fueron los que tuvieron el sueño americano, esos fueron los que vinieron aquí buscando una vida mejor para nosotros. Somos solo el resultado de sus sueños”. él dijo.

Las circunstancias de Jonathan Vargas son diferentes de las de su hermano ahora que está casado. Está en el proceso de tratar de obtener la ciudadanía a través del estado civil.

Su esposa, Leah, también trabaja en la misma unidad de UCI.