Guía de reapertura de Disney World: Qué debes saber antes de ir

Estados Unidos vio más de 60,000 nuevos casos de coronavirus el martes, según la Universidad Johns Hopkins, lo que lo convierte en otro día récord.

"No hay nada que detenga este tren, no hay nada que detenga esta aceleración abrupta en la cantidad de casos", dijo el Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine. "Esta es una crisis de salud pública, este es un desastre de salud pública".