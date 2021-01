Grandes multitudes en la víspera de Año Nuevo en Tampa despiertan preocupaciones en los funcionarios de salud

CONDADO HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Mientras laCDC instaban a las personas a ser cautelosas y quedarse en casa para la víspera de Año Nuevo, hubo vistas impactantes en el área de la bahía.

8 On Your Side encontró grandes multitudes en los bares del sur de Tampa. Esas escenas están reavivando los temores de que seguiremos viendo altas tasas de infección.

En South Howard Avenue, había muchas personas que no usaban máscara ni distanciaban socialmente. 8 On Your Side se acercó a tres de los bares de esa zona. Los propietarios y la gerencia de dos de ellos se negaron a hablar el viernes por la mañana.

Sam Hart y Evan Lawson estaban en la ciudad para el Outback Bowl. Salieron en la víspera de Año Nuevo, pero cuando se les mostró un video de la multitud en South Howard Avenue, se sorprendieron.

“Eso es mucho”, dijo Lawson. “Donde estábamos nunca estaba tan lleno”.

El jueves, el Departamento de Salud de Florida reportó más de 17,000 nuevos casos de coronavirus , el mayor salto en un día en nuevos casos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia.

“Cuando dices que estoy en bares, lleno de gente y sin máscara, las tres protecciones han desaparecido y eso es lo más maduro que puedes estar para la transmisión”, dijo el doctor John Greene, jefe de enfermedades infecciosas de Moffitt.

El Dr. Greene dijo que la razón por la que vemos altas tasas de infección se debe a escenas como las que se desarrollaron el jueves por la noche.

“Si no quiere protegerse, proteja a sus padres y abuelos, o al padre o abuelo de otra persona”, dijo Green.

Otros dicen que mientras los bares estaban ocupados, no se sentían incómodos.

“Si siente que había demasiada gente, si ese es el caso, no salga”, dijo una mujer.

8 On Your Side se acercó a la oficina del alcalde y al Departamento de Salud de Florida en Hillsborough para conocer su reacción ante las grandes multitudes. Una portavoz de la ciudad dijo que se contactara con la policía de Tampa el viernes por la noche.

El Departamento de Policía de Tampa envió a 8 On Your Side un correo electrónico sobre el jueves por la noche:

Antes de la víspera de Año Nuevo, el Departamento de Policía de Tampa trabajó en asociación con la Cumplimiento del Código de la Ciudad de Tampa para educar a los dueños de negocios sobre los requisitos de cubrirse la cara establecidos por la ciudad para frenar la propagación de Covid-19.

Nos complace que la mayoría de nuestros residentes y empresas asuman un papel activo para ayudar a frenar la propagación de Covid-19. También tenemos conocimiento de un video, tomado cuando los establecimientos de entretenimiento comenzaban a cerrar, que muestra a personas en la calle sin máscaras mientras se preparaban para regresar a casa. Alentamos a estas personas a revisar las pautas de los CDC y mantenerse al día con la información de Covid-19 para que ellos también puedan ayudar a frenar la propagación.

Al entrar en el nuevo año, la Policía de Tampa continuará ayudando a Tampa Code Enforcement a abordar este problema de seguridad de salud pública en curso.