Florida registra más casos nuevos de COVID-19 que toda Europa combinada

TAMPA, Fla. (WFLA / NBC) – Existe una creciente preocupación por el aumento de los casos de COVID-19 en Florida mientras se prepara para reabrir las escuelas el próximo mes.

El estado registró un récord de 15,300 nuevos casos de COVID-19 el domingo. Eso es más que toda Europa combinada, dijo el lunes el Dr. Ashish Jha, director del Instituto de Salud Global de Harvard al Savannah Guthrie de Today Show. Europa registró 15.284 casos el domingo, según los datos.

Es la cuenta más grande de un solo día para cualquier estado desde que comenzó el brote. Florida rompió el récord de casos positivos diarios de California: 11,694, establecido el miércoles. Nueva York tenía el récord anterior de casos positivos diarios en abril: 11,571

“La situación en Florida es bastante preocupante. Ayer hubo más casos ayer en Florida que en toda Europa, y obviamente esta es una situación que está empeorando”, dijo Jha.

La cifra de muertos aumentó en 514 la semana pasada, un promedio de 73 muertes por día. Más de 4,300 personas han muerto en Florida desde que comenzó la pandemia.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha atribuido el aumento en los casos al aumento de las pruebas y los brotes entre los adultos jóvenes que no están distanciados socialmente.

“Si nos fijamos en ese grupo de edad de 25 a 34 años, ese es, con mucho, el grupo de edad líder en pruebas positivas”, dijo DeSantis la semana pasada.

Florida duplicó las pruebas durante el último mes y ahora está administrando alrededor de 50,000 pruebas por día.

“Mire, ha habido un aumento en las pruebas, pero lo que hemos visto en Florida es un gran aumento en las hospitalizaciones. Eso no se puede explicar con las pruebas. Y ahora estamos viendo un gran aumento en las muertes, y obviamente, eso no puede explicarse mediante pruebas “, dijo Jha. “El hecho de que se encuentre entre una población un poco más joven es útil, pero todavía vemos que muchos de ellos se enferman y muchos mueren”.

Jha dijo que los nuevos datos de estados como Texas indican que las personas mayores están comenzando a infectarse nuevamente.

“En parte porque los viejos y los jóvenes se mezclan. Viven entre ellos. Por lo tanto, la idea de que podría permanecer solo entre los jóvenes probablemente no sea realista”, dijo Jha.

Jha culpó del aumento en los casos a la apertura de Florida demasiado pronto y de manera demasiado agresiva, y a los líderes de Florida demasiado lentos para reaccionar.

“Creo que el mayor problema recientemente es que han sido demasiado lentos para reaccionar. Todavía no tienen un mandato estatal para las máscaras. Hay muchas otras cosas que creo que aún deberían estar haciendo, y yo no piensa que Florida ha sido tan agresiva como debe ser “, dijo Jha.

A pesar del reciente aumento en los casos, Florida seguirá reabriendo las escuelas en agosto. La secretaria de Educación, Betsy DeVos, dijo que no hay nada en los datos que sugiera que los niños que asisten a la escuela sean de alguna manera peligrosos. Jha llamó a sus comentarios “arrogantes”.

“No tengo dudas de que los niños tienen menos probabilidades de enfermarse, y hay pruebas bastante buenas de que tienen menos probabilidades de propagar la enfermedad en adultos, pero esa no es realmente la cuestión”, dijo Jha. “La pregunta es, en un punto caliente como Arizona o Texas o Florida o probablemente en una docena de estados, si abres y tienes un gran número de personas, niños y adultos, en edificios, dentro de todo el día, ¿puedes hacerlo de manera segura? Y Creo que la mayoría de los expertos diría, no realmente, no si estás en un punto crítico. Entonces, en lugares donde las cosas son realmente malas, creo que va a ser muy difícil abrir escuelas y mantenerlas abiertas “.

