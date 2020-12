‘Florida está en la zona roja’: Se necesita un aumento en los esfuerzos de mitigación de COVID-19 en toda Florida, según el informe de coronavirus de la Casa Blanca

WASHINGTON ( NewsNation Now ) - La FDA de EE. UU. Aprobó la primera vacuna COVID-19 para uso de emergencia en los Estados Unidos y la inoculación podría comenzar en 48 horas, confirmó The Associated Press.

La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Emitió una Autorización de uso de emergencia para la vacuna COVID-19 producida por Pfizer, con sede en Nueva York, y BioNTech, con sede en Alemania. Este es el obstáculo reglamentario final.