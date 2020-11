Fauci le da crédito a la administración Trump en parte por las vacunas contra el coronavirus 'extraordinariamente' efectivas

WASHINGTON ( NewsNation Now ) – A medida que los EE. UU. Continúan estableciendo récords de nuevos casos de coronavirus, con un total de infecciones que ahora superan los 11 millones desde que comenzó la pandemia y las hospitalizaciones aumentan, más estadounidenses buscan respuestas sobre cómo lidiar mejor con la pandemia.

El corresponsal de NewsNation en Washington, Joe Khalil, habló personalmente con el principal experto en enfermedades infecciosas del país, el Dr. Anthony Fauci, sobre el desarrollo sin precedentes de las vacunas contra el coronavirus, por qué le está dando crédito a la administración Trump en ese esfuerzo y lo que está por venir.

Vea la entrevista completa en el reproductor de video y lea la transcripción a continuación.

JOE: “Dr. Fauci, quiero empezar con Operation Warp Speed. No ha tenido precedentes la rapidez con la que Moderna y Pfizer han podido llegar a este punto con dos vacunas. ¿Podría hablarnos de cómo todas las partes pudieron gestionar esto sin sacrificar la seguridad? “



DR. FAUCI: “Bueno, es importante entender que la velocidad con la que esto ocurrió, como usted alude, no comprometió la seguridad en absoluto, ni comprometió la integridad científica… Y lo que el público necesita saber, el riesgo no fue para las personas. Fue por dinero. Entonces, si la vacuna funcionó, ha ahorrado meses. Si la vacuna no funciona, ha perdido mucho dinero. Afortunadamente para nosotros, y para Warp Speed, ambas vacunas fueron extraordinariamente eficaces “.



JOE: “¿Por qué podrían pasar meses antes de que alguna de estas vacunas esté disponible para el público en general?”



DR. FAUCI: “Bueno, porque cuando tienes la disponibilidad de dosis, estas llegan de forma continua. Al igual que en el final de diciembre, tendremos 25 de Pfizer y 15 millones para Moderna, 40 millones de dosis para 20 millones de personas … Ahora por el momento de llegar a la mitad o al final del 2º trimestre, es decir, abril, mayo junio, julio , las personas del público en general podrán vacunarse ”.



JOE: “Entre ahora y entonces, ¿cuál es su proyección para cuántas personas podrían enfermarse o incluso morir?”



DR. FAUCI: “Bueno, eso va a depender de lo que hagamos con respecto a la intervención de salud pública. Así que eso está en nuestras propias manos y en nuestro propio poder. Así que nunca podremos olvidarnos de usar máscaras, mantener la distancia física, evitar las multitudes y los entornos congregados, especialmente en interiores. Hacer las cosas al aire libre preferentemente en lugar de en el interior, lavándose las manos. Parecen muy simples, esas son las cosas que previenen las oleadas que estamos viendo ahora ”.

JOE: “¿Cuánto crédito recibe la administración Trump por la Operación Warp Speed?”



DR. FAUCI: “Oh, creo que reciben un crédito considerable. Creo que tienes que llamarlo como es. Esto fue algo que se armó, sabes, una combinación de liderazgo del Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Defensa. Definitivamente, deberían recibir crédito por eso “.



JOE: “Es probable que continúes tu trabajo en la próxima administración, ¿qué tan complicado es pasar de una administración a otra en medio de esta pandemia? Tienes que transferir el trabajo, todo lo demás que estás haciendo. ¿Es una tarea complicada?



DR. FAUCI: “Bueno, depende si tienes un proceso de transición. Y esa es la cuestión, ya sabes, he existido durante bastante tiempo. He servido en seis administraciones, he estado involucrado en cinco transiciones. Y cuando tienes una transición, como he descrito a menudo, es como una carrera de relevos tranquila en la que tienes a la persona con el testigo corriendo, la persona que va a recibir el testigo también está corriendo. No corres, te detienes, se lo das a alguien, luego te detienes y luego te vas. Entonces, la complicación dependerá de si tienes una transición o no “.



JOE: “Entonces, ¿estás un poco preocupado ahora, porque no hay transición en este momento?”



DR. FAUCI: “Sí, preferiría que haya un proceso de transición para que podamos entregar el tipo de información a las personas que vendrán, sabes que no hay nada como la experiencia y realmente queremos compartir la experiencia con ellos . “



JOE: “Un presidente Biden te va a escuchar, él lo ha dicho. Si bien muchas personas están preocupadas ahora por un aumento en los casos, el aumento en el número de muertes, la gente también está preocupada por un cierre. ¿Qué haría falta para que recomiende un cierre nacional? “



DR. FAUCI: “Sería un fracaso total y una falta de adherencia al tipo de medidas de salud pública de las que estoy hablando. Y es por eso que sigo diciendo que no necesitamos cerrar este país. Podemos hacer mitigación y aún mantener la economía en una dirección ascendente. Este es un período muy difícil desde el punto de vista de la salud pública. Pero cuando hablo de métodos de mitigación de salud pública, no me refiero a un cierre completo del gobierno “.

JOE: “Dr. Fauci Me dijeron que solo tenemos una pregunta más, esta es la última, así que terminaré con lo que les ha dicho a las familias de todo el país que esta temporada navideña tiene que ser un poco diferente. En la casa de Fauci, ¿cómo preparan su pavo? ¿Cómo se verá la comida para untar el día de Acción de Gracias? “



DR. FAUCI: “Bueno, ya que solo seremos mi esposa y yo, será un pavo muy pequeño. Te lo diré. Probablemente lo mismo que hemos hecho todos los años. No, mis hijas, como he dicho públicamente, no van a venir debido a su preocupación por mí y mi edad, de hecho, que estoy en un grupo de mayor riesgo. Así que han decidido que vamos a Zoom juntos. Vamos a hablar, a compartir una copa de vino, a comer y a hablar de ello juntos, pero esta vez vamos a prevenirlo y esperamos con ansias el próximo año “.

