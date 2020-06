Fauci: la vacuna aún podría no lograr que los Estados Unidos acumulen inmunidad

(CNN / WFLA) – El Dr. Anthony Fauci dice que EE. UU. Aún puede no tener la inmunidad total del rebaño para cuando reciba la vacuna contra COVID-19.

La inmunidad del rebaño se produce cuando una proporción suficiente de una población es inmune a una enfermedad infecciosa. Eso puede ser a través de una enfermedad previa o vacunación, por lo que es poco probable que se propague la enfermedad.

El Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas dice que en este momento, se conformaría con una vacuna que tenga una efectividad del 70 al 75%.

Una encuesta de CNN encontró que 1/3 de los estadounidenses no planean recibir una vacuna COVID-19 cuando esté disponible.

En una entrevista con el Instituto Aspen el domingo, Fauci dijo que el público estadounidense necesitará más educación sobre el tema.

“Dudo seriamente que alguna vacuna sea 100% protectora. Lo mejor que hemos hecho es el sarampión, que tiene una efectividad del 97 al 98%. Um, oh, eso sería maravilloso si llegamos allí. No creo que lo hagamos. Me conformaría con 70, 75% de vacuna efectiva. Porque eso te llevaría a ese nivel de inmunidad colectiva, “dijo Fauci.

Cuando se le preguntó si se alcanzaría la inmunidad colectiva si solo se vacunase del 70 al 75% de los estadounidenses, Fauci dijo que era “poco probable”.

“Y esa es una de las razones por las que tenemos que asegurarnos de involucrar a la comunidad como lo estamos haciendo ahora para conseguir gente de la comunidad, para ayudarnos a que la gente entienda que estamos haciendo todo lo posible para demostrar que es seguro y que es eficaz. Y es para el bien de ellos como individuos y en la sociedad tomar la vacuna “, agregó.

Se espera que se estudien tres vacunas de coronavirus en ensayos clínicos a gran escala en los próximos tres meses.

Fauci también es optimista de que una vacuna estará disponible a principios del próximo año.

“Lo que he visto hasta ahora se ve bien. Entonces, con todas las advertencias que no tienen garantía, todavía creo que se puede decir que soy cautelosamente optimista de que tendremos uno o más candidatos de vacunas que podrían estar disponibles y entrará en vigencia a fines de año, principios de 2021. ”

