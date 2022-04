(NEXSTAR) – La pandemia ha terminado, según el Dr. Anthony Fauci, al menos en los Estados Unidos.

El principal inmunólogo de la nación dijo el martes que el país finalmente superó la etapa de pandemia después de más de dos años, señalando las tasas actuales de infección, hospitalización y muerte de la población estadounidense por COVID-19.

“Ciertamente estamos ahora en este país fuera de la fase pandémica”, dijo Fauci, hablando con Judy Woodruff de PBS NewsHour.

Fauci advirtió, sin embargo, que las vacunas, una de las herramientas más efectivas contra infecciones y enfermedades graves, siguen siendo esenciales para evitar que el país retroceda, pero no pudo decir con qué frecuencia América necesitaría ser reforzada.

“Eso podría ser todos los años, podría ser más largo, para mantener ese nivel bajo. Pero, ahorita, no estamos en la fase de pandemia en este país”, dijo.

Eso no quiere decir que las infecciones no continúen, o incluso aumenten, en algunas partes del país. El mismo día de la entrevista de Fauci con PBS, EE.UU. registró casi 50,000 nuevas infecciones por COVID-19 y más de 300 muertes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Fauci, como la mayoría de los expertos en salud, también cree que se está subestimando la cantidad de infecciones, debido a que las personas infectadas experimentan síntomas leves o nulos, o simplemente no informan pruebas positivas.

También le dijo a Woodruff que, a escala mundial, la pandemia sigue en su apogeo.

Los comentarios de Fauci se producen en medio de estimaciones de los CDC de que más de la mitad de los EE.UU. tiene signos de infección previa por COVID-19, incluido aproximadamente el 75% de los niños, probablemente debido a la variante ómicron de más infecciones. La investigación se refirió a los datos obtenidos entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, durante los cuales los CDC notaron un aumento significativo en la evidencia de infección previa.

“Esperaba que aumentara. No esperaba que aumentara tanto”, dijo a Associated Press la Dra. Kristie Clarke, colíder de un equipo de los CDC que rastrea el alcance de las infecciones por coronavirus.

Mientras tanto, Fauci le dijo a Woodruff que no estaba “muy sorprendido” por estos hallazgos, pero notó un lado positivo de la investigación de los CDC.

“Si sumas a las personas que han sido infectadas, más las personas que han sido vacunadas y, con suerte, reforzadas, tienes una proporción bastante sustancial de la población de los Estados Unidos que tiene algún grado de inmunidad…”, dijo.