Familia de sobreviviente de COVID-19 en busca de distribuir cargadores de teléfonos celulares a hospitales en todo el país

TAMPA, Florida (WFLA) – La historia de supervivencia del coronavirus del Dr. Steve Hefler brindó esperanza durante la primera ola de la pandemia en Florida.

El pediatra jubilado de 77 años venció el virus después de 49 días en el Sarasota Memorial Hospital .

Con un número récord de hospitalizaciones reportadas durante el aumento invernal, el hijo de Hefler se acercó a 8 On Your Side sobre la organización con la que se asoció y que está ayudando a los pacientes de COVID-19 a mantenerse conectados con sus familias.

Cuando Hefler dejó SMH en mayo, las enfermeras y el personal se alinearon en los pasillos para animarlo y cantar su canción favorita, Take Me Home, Country Roads de John Denver.

“Lo que realmente me quedó claro durante mi hospitalización, o cuando me recuperé y salí del hospital, fue lo que pasó mi esposa, lo que pasó mi familia”, dijo Hefler a 8 On Your Side.

Mientras estaba aislado en la UCI con COVID-19, un pequeño gesto mantuvo a Hefler y su familia conectados.

“Nos dio esperanza y nos dio una conexión que no habríamos tenido de otra manera”, dijo su esposa Marcia Hefler.

Una enfermera encendió el teléfono celular del Dr. Hefler con su propio cargador.

“Uno de los ángeles levantaba el teléfono celular y le hablamos, le damos los discursos ra-ra, vamos papá, puedes hacer esto”, recordó la Sra. Hefler.

Inconsciente en ese momento, Hefler no recuerda esas llamadas de FaceTime con su familia.

“La forma en que supimos que los escuchó fue porque las enfermeras nos decían que cuando escuchaba nuestras voces, su presión arterial aumentaría”, dijo la Sra. Hefler.

Las reglas de visita se han restringido debido al virus contagioso, pero la organización sin fines de lucro CHARGE Power está brindando una solución simple para un problema que los pacientes del hospital tenían antes de la pandemia.

“Si su teléfono celular estaba muerto, no tenían forma de comunicarse con sus seres queridos, por lo que COVID solo destacó un problema que ya sabíamos que existía”, dijo el Dr. Vik Gulati.

El hijo de Hefler, John, se ha asociado con Gulati, un médico de medicina de emergencia con sede en San Diego.

“Nadie debería estar solo durante las vacaciones, especialmente si estás hospitalizado”, dijo Gulati.

Su misión es distribuir cargadores de teléfonos a los centros de salud en todo el país.

“Me siento tan honrada por la pequeña cosa que hizo nuestra enfermera por Steve que se ha convertido en este enorme esfuerzo de importancia en los momentos más críticos de sus vidas”, dijo la Sra. Hefler.

Gulati dijo que tienen el suministro de miles de cargadores durante el aumento de invierno.

“Ya no estamos recolectando donaciones”, dijo. “Literalmente, solo estamos tratando de llevarlas a cualquier sistema hospitalario que lo necesite”.

Hefler está orgulloso de su hijo y del médico de urgencias por sus esfuerzos para ayudar a los pacientes a mantenerse conectados con sus familias mientras luchan contra el COVID-19.

“Todo lo que puedo decir está bien hecho, muchachos, bien hecho”, dijo Hefler. “Es necesario”.

CHARGE Power se ha asociado con Covid-Tech Connect , una organización sin fines de lucro que está donando miles de tabletas a hospitales durante la pandemia.

Los hospitales de Florida y de todo el país pueden solicitar cargadores de teléfonos móviles en ChargePower.org.