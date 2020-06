Expertos advierten que un área de Tampa Bay podría convertirse en un punto caliente de coronavirus

TAMPA, Florida (WFLA) – Justo cuando la sociedad comenzó a reducir las restricciones de la crisis de coronavirus, los casos en Florida se dispararon, según informes estatales.

8 On Your Side habló con dos profesores de la Universidad del Sur de Florida que tenían advertencias siniestras.

“Las proyecciones más recientes indican que si no reconocemos las exposiciones ocurridas durante las últimas seis u ocho semanas, solo a mediados de julio, el condado de Hillsborough podría tener entre 6,000 y 18,000 casos nuevos por día”, dijo el profesor de la USF, Dr. Jay. Dijo Wolfson. “Y eso ciertamente lo convertiría en un punto caliente”.

Las palabras terribles surgen a medida que aumentan los casos en el grupo de edad de adultos jóvenes , generalmente personas de 25 a 34 años.

“Muchos jóvenes están realmente cansados de esto y la cohorte joven está cansada de esto, y han vuelto a hacer lo que hicieron antes de marzo, antes de que viéramos un cierre”, dijo el Dr. Tom Unnasch de la USF, refiriéndose a las personas. salir y disfrutar de bares y restaurantes.

8 On Your Side habló con los residentes de Tampa que tienen opiniones encontradas sobre el aumento.

“Debes pensar en todo el oxígeno que respiramos, las capas de ozono, eventualmente obtendremos algo. No importa”, dijo David Soler.

Otros tienden a centrarse en la ciencia y las advertencias que provienen de los líderes.

“Hemos abierto Florida y los casos están yendo hacia arriba. No se han ralentizado en absoluto”, dijo Dave Hawthorne.

Una revisión del sitio web del Departamento de Salud muestra que el condado de Hillsborough, más tres condados del sur de la Florida, tienen la mayoría de los casos hasta el martes por la mañana, y pronto podrían convertirse en puntos calientes en el estado.

Los profesores instan a las personas a usar máscaras y a mantenerse alejados de los demás.

“El gobierno no puede arreglar esto. No tenemos una vacuna. Todavía no tenemos un tratamiento. No hemos recibido inmunidad colectiva. Lo único que puede protegernos de esto es a nosotros mismos y a los demás, “dijo el Dr. Wolfson.

LATEST ON THE CORONAVIRUS PANDEMIC: