Estudio sugiere que el bebé pudo haber contraído COVID-19 en el útero

La Habana (AP)- Feridia Rojas, enfermera jubilada de 82 años, recorre las calles de La Habana para hacer sus compras enfundada en una caja de cartón para protegerse del coronavirus, en un ingenioso giro en el cumplimiento de las medidas de protección impuestas por el gobierno cubano.

"Yo decidí esto porque tenía miedo al virus, he oído decir tantas cosas de el, entonces yo tengo una edad que si me coge, me lleva, entonces dije si me meto en una caja y salgo caminando".