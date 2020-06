Estados Unidos llega a 2 millones de casos de coronavirus y se predicen 100 mil muertes más para septiembre

(CNN) – Según la Universidad Johns Hopkins, ahora hay más de 2 millones de casos confirmados de coronavirus en los Estados Unidos, y los funcionarios de salud temen que algunas áreas experimenten un aumento en las nuevas infecciones en los próximos meses.

“En este momento tenemos entre 800 y 1,000 personas muriendo cada día en Estados Unidos. Y todos los modelos, todos los datos sugieren que las cosas empeorarán, vamos a tener aumentos”, dijo el Dr. Ashish Jha. con el Harvard Global Health Institute.

El instituto de salud predice 100,000 muertes más relacionadas con el coronavirus en los EE. UU. Para septiembre.

“El virus no se ha ido, no es como si estuviéramos buscando la segunda ola. La primera ola no se ha ido”, dijo el Dr. Jonathan Reiner, profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington.

Doce estados han visto aumentar las hospitalizaciones por coronavirus desde el Día de los Caídos, según los datos del Proyecto de Seguimiento COVID.

Y ha habido al menos un aumento del diez por ciento en los casos informados semana a semana en 19 estados, según Johns Hopkins.

“Los líderes de los hospitales, deberían estar preparándose para el próximo aumento ahora, para que no nos encontremos con el problema de no tener suficientes máscaras y equipo de protección personal. Quiero decir que fue una desgracia nacional que se nos acabó la última vez”, dijo. la ex comisionada de salud de Baltimore, Dra. Leana Wen.

Se espera que Johnson y Johnson comiencen ensayos de vacunas aleatorias doble ciego el próximo mes, pero mientras tanto, los funcionarios de salud están recordando a los estadounidenses que deben errar por precaución.

“No estoy tratando de asustar a la gente para que se quede en casa, lo que quiero es que la gente use máscaras, quiero que hagan distanciamiento social”, agregó Jha.

A nivel mundial, se ha confirmado que más de 7.3 millones de personas están infectadas con el virus, según cifras de Johns Hopkins. Al menos 416,000 han muerto.

ÚLTIMAS HISTORIAS: