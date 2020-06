Muy probable que se les prohíba viajar a Europa, a los estadounidenses cuando se vuelvan a abrir las fronteras

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) - El sitio de prueba COVID-19 en Tropicana Field cerró temprano por segundo día consecutivo ya que el área continúa viendo una gran demanda de pruebas.

BayCare, que administra el sitio junto con el condado, dice que las pruebas se reanudarán el miércoles a las 7 am. El sitio está abierto de lunes a jueves esta semana de 7 am a 11 am, pero cierra los viernes. En las semanas siguientes, operará de lunes a viernes de 8 a.m. a 11 a.m.