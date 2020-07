'Es demasiado': padres, maestros preocupados porque la orden de Florida requiere que las escuelas vuelvan a abrir el próximo mes

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE SARASOTA, Florida (WFLA) – Una orden de emergencia del Departamento de Educación de Florida requiere que todas las escuelas físicas del estado se reabran este agosto durante al menos cinco días a la semana.

El mandato se produce cuando varios distritos todavía estaban considerando diferentes planes de reapertura, incluido el condado de Sarasota.

Hasta el lunes, los miembros de la Junta Escolar del Condado de Sarasota estaban considerando retrasar la reapertura física de las escuelas del distrito hasta después del Día del Trabajo. Ahora, esa opción está fuera de la mesa.

El primer día de clases en el condado de Sarasota es el 10 de agosto, dejando a los miembros de la junta escolar menos de cinco semanas para determinar cómo será la escuela en persona para los estudiantes y el personal.

“Tendremos que abrir ladrillos en todas nuestras escuelas. Además de eso, cualquier aprendizaje remoto que hagamos tendrá que ser sólido, que es lo que ya hemos estado planeando”, dijo un miembro de la junta escolar. Shirley Brown. “Tiene que seguir la misma trayectoria que estamos haciendo en nuestras escuelas regulares”.

Los educadores locales se sienten abandonados. “Siento que es allí donde el mandato se quedó corto”, dijo la maestra del condado de Sarasota, Melina Adkins.

“No creo que necesariamente hayan tenido mucho en cuenta a los maestros”, dijo Adkins. “Especialmente muchos de los maestros mayores y maestros que tienen problemas de salud van a abordar el hecho de si deben regresar o quedarse en casa. Hay muchas cosas en el aire”.

El miembro de la Junta Escolar del Condado de Sarasota, Eric Robinson, le dice a 8 On Your Side que está frustrado con el mandato del estado y siente que el poder para reabrir las escuelas locales debería haberse colocado en los líderes locales, no en los funcionarios estatales.

“Creo que esta pandemia no se distribuye uniformemente en todo el estado; diferentes áreas tienen diferentes situaciones. Aquí en el condado de Sarasota, particularmente en Venecia, tenemos una población más anciana, por lo que tenemos un mayor porcentaje de personas que están en alto riesgo luego en otros lugares del estado, por lo que debemos tener eso en cuenta cuando tenemos maestros “, dijo Robinson.

Continuó explicando que la mayoría de los maestros sustitutos en el distrito son maestros jubilados, por lo que puede ser difícil obtener sustitutos cuando los maestros tienen que llamar a los enfermos.

Robinson dice que ha estado escuchando a los padres y al personal preocupados por los riesgos asociados con el regreso al aula.

“Tenemos algunos estudiantes que tienen algunos problemas de salud que querían optar por no recibir educación a distancia. Tenemos algunos maestros que están en el área de mayor riesgo y también querían optar por no recibir educación a distancia e íbamos a poder emparejar a los dos juntos “, dijo Robinson. “Parecía lo mejor, pero ahora vamos a obligar a las personas a trabajar en un entorno en el que no se sienten seguras”.

La miembro de la Junta Escolar del Condado de Sarasota, Bridget Ziegler, siente que la directiva del estado ayudará a eliminar parte de la incertidumbre y la ambigüedad asociadas con los diferentes planes de reapertura.

“En realidad, esto no es un gran cambio de rumbo, creo que es más bien una nueva certificación de que volveremos a la escuela”, dijo Ziegler. “Tenemos un cronograma muy claro. Tenemos que hacer esto. Tenemos que hacerlo de manera segura y, en última instancia, necesitamos obtener tanta información para que las personas puedan tomar las mejores decisiones en función de sus necesidades únicas”.

Los miembros de la junta escolar discutirán los planes de reapertura y el protocolo de seguridad en su próxima reunión el 14 de julio. Se discutirán los puntos de vista de la junta sobre máscaras obligatorias, controles de temperatura y barreras de plexiglás.