Enfermera ambulante es diagnosticada con COVID-19 y cáncer mientras ayudaba con los esfuerzos del coronavirus

BISMARCK, ND ( KXMA ) – Una enfermera ambulante que ayuda a tratar a pacientes con coronavirus en Dakota del Norte ha sido diagnosticada con COVID-19 y cáncer, pero sigue siendo positiva a pesar de todo.

Helene Neville llegó a Bismarck el 7 de septiembre y estuvo trabajando de tres a cuatro turnos de 12 horas cada semana hasta mediados de octubre. Luego comenzó a sentirse cansada y decidió ir a la sala de emergencias, donde fue recibida por una enfermera.

“Le dijo a la enfermera: ‘Sabes, soy una enfermera ambulante. No conozco a una persona en esta ciudad y, por cierto, no tengo seguro en este momento. ¿Me puedes ayudar?’ Ella vino y dijo: ‘Has venido al lugar correcto’. Luego me desmayé “, dijo Neville, de 60 años.

Después de algunas pruebas, la noticia es algo que nadie quiere escuchar.

“Es un linfoma no Hodgkin en estadio IV y tiene algo de metástasis en el hígado y el bazo”, dijo Neville.

Para empeorar las cosas, también le diagnosticaron COVID y ahora tiene que esperar cuatro semanas más para comenzar la quimioterapia.

El 19 de noviembre, le instalaron un puerto en su cuerpo para los próximos tratamientos de quimioterapia, pero se infectó y fue hospitalizada a principios de esta semana con una infección en la sangre.

Neville ha sido enfermero durante los últimos 36 años. Ha trabajado en ocho estados y 200 hospitales. Dice que es una lección de humildad estar del otro lado de la cama.

“Gané una gran perspectiva cuando le dices a alguien que no sabes cuánto tiempo tienes”, dijo Neville.

A pesar de todos los obstáculos, está haciendo lo que puede para mantener una actitud positiva.

“Siempre hay alguien menos afortunado, así que tengo que intentar ser un ejemplo para otras personas de que hay vida con esperanza. Pero no es solo esperanza. Si tú también tienes acción, la acción que quiero mostrar es que hasta tu último aliento, puedes ser un ejemplo para los demás “, dijo Neville.

Neville dice que le queda mucha vida por vivir.

“Quiero ver a mis nietos conducir un coche o cosas así. Quiero ser enfermera durante 40 años, así que quiero cuatro años más”, dijo.

“La gente dice que las cosas suceden por una razón. No sé si eso es cierto, pero habiendo sucedido en este lugar me alegré de estar aquí y no en otro lugar”, dijo Neville.

Neville también espera poder marcar otra cosa de su lista de deseos: correr por Canadá como lo hizo en los Estados Unidos.

Corrió más de 13,000 millas sola, deteniéndose en centros oncológicos y hospitales en el camino.

Un GoFundMe se ha establecido para ayudar con sus médicos e x penses.