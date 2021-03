El sitio de vacunación de FEMA abre el miércoles en Tampa Greyhound Track

TAMPA, Florida (WFLA) – Docenas de autos se alinearon afuera de la pista de galgos de Tampa el miércoles por la mañana, horas antes de la apertura del primer sitio de vacunación administrado por el gobierno federal en Tampa.

“Prefiero ser el primero en asegurarme de que lo conseguiré, luego ser como otras personas que vi en las noticias, esperando ocho horas solo para que me rechacen”, dijo James McGuire, el primer hombre en línea.

Las puertas se abrieron poco después de las 5 am, antes de lo previsto.

El gobernador Ron DeSantis dijo que el estado había estado trabajando con el gobierno local para abrir cuatro sitios de vacunación administrados por el gobierno federal en Tampa, Orlando, Miami y Jacksonville. Los sitios operarán los siete días de la semana de 7 am a 7 pm

Los líderes de FEMA dicen que los equipos de 8 On Your Side comenzarán a vacunar a las personas a las 8 am. Se espera que administren 2,000 vacunas por día en cada lugar.

Permitirán que los que no tengan reservaciones lleguen sin cita previa a partir del jueves, pero pídales que se registren con anticipación si pueden.

Aquellos elegibles para recibir una vacuna COVID-19 pueden preinscribirse en myvaccine.fl.gov, o pueden llamar al número designado para su condado.

McGuire dijo que el proceso fue simple.

“Me enviaron un correo electrónico, me dieron un código de barras y un número decía que podía usar cualquiera de los dos. Tomé una foto del código de barras en la cámara y eso es todo lo que necesitas mostrar aquí. Espero que sea cierto “, dijo.

Tampa Greyhound Track está en 755 E. Waters Avenue. FEMA también ha establecido tres sitios de vacunas remotos que administrarán inyecciones en diferentes fechas. Los sitios están ubicados en: