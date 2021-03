El sitio de Tampa FEMA usa el suministro completo de vacunas el primer día de elegibilidad para mayores de 50 años

TAMPA (WFLA) – Con visitas sin cita previa para recibir la vacuna contra el coronavirus, Kimberly se dirigió al sitio principal de FEMA en Tampa. Pista de galgos el lunes por la tarde .

“Hay tanta gente porque abandonaron el grupo de edad”, dijo. “La gente quiere conseguirlo y estoy muy contento de verlo”.

Pero para cuando Kimberly llegó alrededor de las 6 pm, los oficiales de policía de Tampa habían comenzado a rechazar a la gente porque el sitio se quedó sin su suministro diario. Este fue el primer día en que cualquier persona mayor de 50 años se volvió elegible en Florida.

Kimberly dijo que todavía está decidida a protegerse del virus.

“De esta manera está bajando la colina”, dijo sobre el viaje en su silla de ruedas. “Ir de esta manera será un poco más difícil, pero está bien porque quiero mi vacuna y quiero sentirme segura de nuevo y quiero estar cerca de mis nietos”.

Los beneficiarios de la vacuna le han dicho a 8 On Your Side que les resultó conveniente no necesitar una cita en los sitios de vacunación de FEMA. Pero eso cambiará el miércoles cuando los sitios administrados por el gobierno federal cambien su enfoque a proporcionar vacunas de segunda dosis.

“Si viene por su segunda dosis, asegúrese de traer su tarjeta de los CDC que contiene su información sobre su primera dosis, traiga su identificación para que podamos verificar quién es”, dijo la directora del sitio de FEMA, Carole Covey.

Cualquiera que desee su primera dosis de la vacuna, visite myvaccine.fl.gov y programe una cita siempre que se encuentre en una categoría aprobada por el estado de Florida para ser elegible para la vacuna.

Aún necesitando su primera dosis, Kimberly dijo que los funcionarios le dijeron que lo intentara de nuevo a primera hora el martes por la mañana cuando el sitio abre a las 7 am.

“Y ve directamente a la mesa aquí y como estoy en una silla de ruedas me dijeron que deberían llevarme de inmediato”, dijo.

La División de Manejo de Emergencias de Florida anunció el lunes por la tarde que aún proporcionarían a las ubicaciones de FEMA hasta 500 vacunas de primera dosis por día. Esto está significativamente por debajo de su asignación original.

Si las primeras vacunas ya no están disponibles en las ubicaciones de FEMA, otras opciones incluyen farmacias minoristas, sitios de vacunación administrados por el condado y el estado.