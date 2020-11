El sitio de prueba Tropicana Field COVID-19 cerró el martes temprano, lo que podría significar para los residentes de Pinellas

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Los números de coronavirus están aumentando y tienen un impacto directo en el área de Tampa Bay.

El martes, el sitio de prueba Tropicana Field COVID-19 cerró temprano.

8 Is On Your Side recibe respuestas sobre por qué y cómo esto podría afectarlo en el futuro.

El sitio de prueba de Trop suele estar abierto de 8 am a 3 pm, pero los trabajadores tuvieron que cerrar la línea alrededor de la 1:30 pm debido al hacinamiento.

Los funcionarios del condado de Pinellas dijeron que cerraron el sitio temprano porque hubo una espera de dos horas y el personal quería asegurarse de que todos los que esperaban pudieran hacerse la prueba.

“Hemos visto un aumento de personas que vienen”, dijo Cathie Perkins, directora de Manejo de Emergencias del Condado de Pinellas.

“No sabemos si está relacionado con el hecho de que hace más frío y la gente tiene más síntomas de resfriado y gripe. O si durante el fin de semana la gente se reunió para Halloween y quieren hacerse la prueba para verificar si pueden o no han sido expuestos “, dijo Perkins.

Perkins dijo que están monitoreando de cerca los números.

“Hemos visto un pequeño aumento en los casos de COVID, observando las tasas de positividad … ha aumentado un poco”, dijo Perkins.

“¡Sí, eso es una locura! Fui y me hice la prueba hace un par de meses”, dijo Audrey Short, residente de St. Pete.

Short dijo que dio negativo por coronavirus, pero está nerviosa por el reciente aumento.

“Es un poco inquietante como músico y artista en el área. Esperaba que las cosas se recuperaran de mí y de todos mis amigos y de todo”, dijo Short.

“No es donde queremos estar. Obviamente, estamos preocupados cada vez que vemos que aumenta el número de casos de COVID”, dijo Tom Iovino, funcionario del Departamento de Salud de Florida en el condado de Pinellas.

Iovino dijo que en los últimos meses la tasa de porcentaje positivo se redujo cerca del 3%. Ahora, según el sitio web del Departamento de Salud, es más del doble con un 7,16%. Eso está justo por debajo del número del estado en 7.75%.

Perkins dijo que están analizando los cambios.

“Tratar de asegurarnos de mantener a todos a salvo, especialmente ahora que se acerca la temporada de resfriados y gripe. Mucha gente está muy preocupada por los síntomas”, dijo Perkins.

“Si comienza a sentir síntomas parecidos a los de la gripe, es una buena idea hacerse la prueba del COVID para asegurarse de que no está lidiando con los síntomas del COVID”, dijo Iovino.









Capturas de pantalla de la información más reciente publicada por el condado de Pinellas y el Departamento de Salud del Estado de Florida.

Según los gráficos del Departamento de Salud de Florida, los casos positivos diarios aumentaron en julio, luego disminuyeron y ahora han vuelto a aumentar.

Con Halloween detrás de nosotros, Iovino está preocupado por las próximas vacaciones.

“Especialmente cuando se acercan las vacaciones, sabemos que habrá personas que viajen, que se reúnan con familiares o amigos. Ciertamente no queremos ver ese aumento como lo hicimos después del Día de los Caídos o el 4 de julio”, Iovino dijo.

“Creo que da miedo porque van a empezar a cerrar [the city] y luego la gente va a decir, ‘bueno, ¿tengo gripe o COVID?'”, Dijo Gregg Cooley, quien vive en St. Pete y también está en el negocio del entretenimiento.

Cooley se molestó al escuchar que el número de personas que se hacen las pruebas en el sitio de Tropicana Field está aumentando.

El sitio reanudó el horario normal el miércoles.

Sin embargo, el martes, el estado cambió los proveedores de pruebas rápidas de COVID-19 en el condado de Pinellas, por lo que no los tendrán por unos días. El equipo de Manejo de Emergencias dijo que uno de los siguientes lugares más cercanos para realizar pruebas rápidas en el ínterin es el Estadio Raymond James en Tampa.