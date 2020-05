El sitio de prueba de Sarasota-Manatee COVID-19 obligado a rechazar a las personas después de casi duplicar la capacidad

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – El nuevo sitio estatal de pruebas COVID-19 en The Mall en University Town Center casi duplicó su capacidad el miércoles de 400 pruebas al día a 750 pruebas al día.

Solo pasaron 75 minutos antes de que los autos fueran rechazados.

El sitio alcanzó su nueva capacidad de prueba a las 10:15 a.m., según funcionarios del condado de Sarasota.

Los miembros de la Guardia Nacional de Florida informan a 8 On Your Side que más de 250 autos estaban en fila a las 7 am del miércoles, dos horas antes de que las puertas abrieran al público. A las 10 de la mañana, alrededor de 500 autos estaban en el lugar con personas esperando para ser probados.

Frank DeFede condujo desde Venecia para hacerse la prueba de COVID-19. Fue rechazado y planea volver a intentarlo el jueves por la mañana.

“No me di cuenta de que iba a estar tan lleno de gente”, dijo DeFede.

A Madri Wilson también se le dijo que regresara al sitio de prueba a primera hora del jueves por la mañana. Ella le dice a 8 On Your Side que no planea regresar hasta que haya más capacidad y menos multitudes. Le dijeron que estuviera preparada para sentarse en su automóvil durante cuatro o cinco horas.

“Iba a hacerme la prueba si era bastante fácil, pero no lo es y no estoy dispuesto a pasar cuatro horas en mi auto esperando para hacerme la prueba”, dijo Wilson.

Wilson quiere ver al estado expandir su capacidad de prueba aún más.

“Necesitan tener tres o cuatro estaciones si la demanda es tan alta, ¿por qué no lo harían?” ella preguntó.

Durante una conferencia de prensa en el sitio de pruebas Sarasota-Manatee esta semana, el gobernador Ron DeSantis dijo que el estado está preparado para ampliar las pruebas si hay demanda.

8 On Your Side contactó a la División de Manejo de Emergencias de Florida para ver si hay planes de expansión, dada la demanda y los tiempos de espera en el nuevo sitio de pruebas administrado por el estado. Hasta el miércoles por la noche, no hemos recibido una respuesta.

Los miembros de la Guardia Nacional de Florida están brindando apoyo logístico en el sitio administrado por el estado. El sargento de personal Jeremey Thomas quiere recordarle a la gente que venga preparado para un largo tiempo de espera.

“Realmente queremos que la gente sepa que está preparada para una estadía prolongada porque la fila es realmente larga. Trate de llegar lo antes posible y use el baño antes de llegar”, dijo Thomas.

También quieren recordar a los residentes que las pruebas de anticuerpos no están disponibles en el sitio de pruebas de manejo de Sarasota-Manatee.

El sitio de pruebas en The Mall at University Town Center está abierto los siete días de la semana, de 9 a.m. a 5 p.m.

Además del sitio regional de pruebas estatales, también hay varios recursos de pruebas a través del Departamento de Salud en los condados de Sarasota y Manatee .

