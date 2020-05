El sitio de prueba COVID-19 de Sarasota-Manatí abre el jueves después de rechazar a las personas

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – El nuevo sitio estatal de pruebas COVID-19 en The Mall at University Town Center administrará otras 750 pruebas COVID-19 el jueves, después de alejar a las personas dos días seguidos debido a una gran demanda.

El sitio casi duplicó su capacidad el miércoles de 400 pruebas al día a 750 pruebas al día, pero a las 10:15 a.m., los autos ya estaban siendo rechazados porque el sitio había alcanzado la capacidad del día.

El martes, el sitio pasó por 400 pruebas en unas pocas horas y las personas fueron rechazadas.

A los rechazados se les dijo que regresaran el jueves y esperaran una larga espera.

El sitio de pruebas en The Mall at University Town Center está abierto los siete días de la semana y está programado de 9 a.m. a 5 p.m.

Además del sitio regional de pruebas estatales, también hay varios recursos de pruebas a través del Departamento de Salud en los condados de Sarasota y Manatee .

ÚLTIMAS HISTORIAS: