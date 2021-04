El sitio de la vacuna de Colorado cierra temprano después de que 13 experimentaran reacciones adversas a la vacuna J&J

COMMERCE CITY, Colo. ( KDVR ) – El sitio de vacunación masiva en Colorado cerró temprano el miércoles por la tarde después de que las personas comenzaron a tener reacciones adversas a la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson .

Centura Health dijo que el 0,8% de los pacientes, o 13 personas de un estimado de 1.700, que recibieron la vacuna el miércoles en Dick’s Sporting Goods Park en Commerce City tuvieron reacciones adversas.

El sitio de vacunación, que estaba programado para cerrar a las 5 pm, cerró alrededor de las 3:30 pm y envió a casa a 640 personas que habían estado esperando en la fila durante horas para recibir la vacuna. Sus espacios de vacunación se han reprogramado para el domingo, cuando recibirán la primera dosis de la vacuna Pfizer de dos inyecciones.

Todavía no hay información sobre cuántas personas tuvieron reacciones o qué tan graves fueron esas reacciones.

Un representante de Centura Health emitió la siguiente declaración a KDVR, afiliada de NewsNation:

A partir de hoy, 7 de abril, hemos decidido detener las operaciones del evento de vacunación masiva Vaccines for All en Dick’s Sporting Goods Park, que estamos organizando en asociación con el estado de Colorado. Después de la administración de la vacuna J&J y durante la observación in situ, vimos un número limitado de reacciones adversas a la vacuna que equivalía al 0,8 por ciento de los que recibieron la vacuna el miércoles. Seguimos nuestros protocolos y, con mucha cautela, tomamos la decisión, en asociación con el estado, de pausar las operaciones por el resto del día. Más de 1,700 pacientes recibieron sus vacunas hoy, y los 640 pacientes que no pudieron recibir su vacuna esta tarde serán automáticamente reprogramados para el domingo 11 de abril en Dick’s Sporting Goods Park. Nuestro objetivo es continuar vacunando a los residentes de Colorado lo más rápido posible y, al mismo tiempo, mantener la seguridad de nuestros pacientes a la vanguardia.