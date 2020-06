El hospital de animales de la Sociedad Protectora de Animales de Tampa Bay cerró debido a preocupaciones de COVID-19

TAMPA, Fla. (WFLA) – El hospital de animales de la Sociedad Protectora de Animales de la Bahía de Tampa se cerrará por un tiempo, debido a preocupaciones de coronavirus.

El hospital de animales estará cerrado del 30 de junio al 13 de julio y volverá al horario normal de atención el 14 de julio, según el refugio.

Durante el período de tiempo, un servicio certificado de desinfectante COVID-19 limpiará las instalaciones.

La Sociedad Protectora de Animales enumeró tres ubicaciones en su sitio web para emergencias médicas de mascotas, que incluyen:

UrgentVet Westchase / UrgentVet Brandon

813-328-3288 / 813-413-6664

12950 Race Track Rd / 2446 Bloomingdale Ave

Lunes a viernes: 3 p.m. a 11 p.m.

Sábado a domingo: 10 a.m. a 8 p.m.

Feriados: 12 p.m. a 8 p.m.

Grupo de emergencia veterinaria

813-265-4043

238 E. Bearss Ave

Abierto 24 horas

Grupo de emergencia veterinaria

813-793-7555

1501 S Dale Mabry

Lunes a viernes: 12 a.m. a 8 a.m., 6 p.m. a 12 a.m.

Sábado a domingo: 24 horas