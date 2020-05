El hombre que llamó al coronavirus ‘crisis falsa’ se infecta, advierte a otros

JUPITER, Florida (KRON ) – Un hombre que inicialmente dijo que creía que el coronavirus era una “crisis falsa” que estaba “desproporcionada” ahora está hospitalizado con el virus, junto con su esposa, y tiene una advertencia para otros.

“Muchas personas todavía piensan que el Coronavirus es una crisis falsa, que en un momento yo también lo hice y no es que pensara que no era un virus real, pero en un momento sentí que estaba desproporcionado y no era t tan grave,” [0] = AZVYcLVcpQV7TzsC811rl9wQpytbS_r6KGwGjF9A1483QkyWL70FWMDJfT68n5uAye1vqQJeuSjV4Akm7Zhi-LtnK9lGPP_73AuPgc-7W_p9dW8xMoAuXjZY4OFELEHn5No y __ __ tn =% 2CO% 2CP-R”> Brian Hitchens escribió en un extenso post de Facebook.

Hitchens dijo que continuó minimizando la pandemia hasta que comenzó a sentirse enfermo y ya no podía trabajar.

Pocos días después de que se enfermó, Hitchens dijo que su esposa también comenzó a sentirse enferma, fue a un hospital y le dijeron que se pusiera en cuarentena.

Sin embargo, las condiciones del esposo y la esposa empeoraron y fueron ingresados en un centro médico local.

“Nos admitieron de inmediato y ambos fuimos a la UCI. Comencé a sentirme mejor en unos pocos días, pero mi esposa empeoró hasta el punto en que la sedaron y la pusieron en el ventilador ”, dijo.

“Nunca me pusieron un respirador y comencé a sentirme mejor, me sentí más fuerte, nunca tuve dolores y dolores terribles, simplemente débiles y agotados”, dijo Hitchens, y agregó que su esposa sigue sedada.

“Después de 3 semanas, he llegado a aceptar que mi esposa fallecerá y la paz que tengo al respecto es que sé sin lugar a dudas que ella se irá a casa para estar con el Señor, pero también creo en los milagros. y estoy aferrándome a la posibilidad de que se cure, pero si no, estoy agradecida por ella, sé que hemos estado casados por 8 años ”, dijo.

Y agregó: “Piensa en lo que escribí y piensa si esto es una crisis falsa”.

“Mirando hacia atrás, debería haber usado una máscara al principio, pero no lo hice y tal vez estoy pagando el precio ahora, pero sé que si fui yo quien se lo dio a mi esposa, sé que ella me perdona y yo sé que Dios me perdona “, agregó.

Hitchens le dijo a WPTV que “pensó que tal vez el gobierno estaba intentando algo, y fue como si lo hubieran arrojado para distraernos”.

En el último control, hubo más de 46,000 casos confirmados en Florida, con casi 2,000 muertes.

