El gobernador DeSantis respalda los datos de coronavirus de Florida luego de los problemas de informes de laboratorio

TAMPA, Fla. (WFLA) – A estas alturas, probablemente haya escuchado sobre la inconsistencia de Florida en los informes de laboratorio. Algunos laboratorios en todo el estado solo han estado informando resultados positivos de las pruebas , no resultados negativos. 8 On Your Side quería saber quién es responsable de verificar los datos del estado.

Los laboratorios deben informar inmediatamente los resultados positivos y negativos de la prueba COVID-19, según el Departamento de Salud de Florida. Pero a partir del jueves por la mañana, parece que algunos todavía no lo están haciendo.

Dado que esto tiene el potencial de disminuir la tasa de positividad de Florida, 8 On Your Side tenía preguntas para el gobernador Ron DeSantis cuando estaba en Tampa el jueves .

“Gobernador, entiendo que hay muchos datos “, dijo el reportero de investigación Mahsa Saeidi , “el Departamento de Salud acaba de darse cuenta de que docenas de laboratorios no están reportando resultados negativos. Uno, específicamente, ¿quién está a cargo de verificar los datos? Y dos , si se pasa por alto algo tan simple, ¿cómo podemos confiar en el resto de los números? ”

“Así que aquí está la cosa, cuando las personas están haciendo las pruebas, los laboratorios lo informan en un sistema”, dijo el gobernador DeSantis.

El gobernador dice que es trabajo del laboratorio informar todos los datos al estado. También señaló cómo los negativos se han acumulado en el pasado .

“Pero no es el Departamento de Salud, per se, son los laboratorios los que están aportando esto”, dijo el gobernador DeSantis. “Obviamente, quiero que cada cosa sea informada perfectamente por los laboratorios”.

Los laboratorios pueden ser los requeridos para informar los datos, pero 8 On Your Side presionó al gobernador para averiguar si alguien dentro del Departamento de Salud de Florida estaba verificando los números.

Todo lo que tiene que hacer es mirar el informe diario del estado y verá que algunos laboratorios enumeran su porcentaje positivo como 100%, lo que significa que cada persona que analizaron tenía coronavirus.

“Entonces, todo lo que he resaltado en amarillo, estos son laboratorios que informan un cien por ciento de positividad”, dijo el reportero de investigación Mahsa Saeidi.

“Entiendo lo que estás diciendo, pero seamos claros”, dijo el gobernador DeSantis. “No debería dar la impresión al público de que de alguna manera, si a las personas se les dio un resultado positivo: hospitalizaciones, fatalidad, que de alguna manera es como una locura … de lo que están hablando, es que los laboratorios informan lo positivo y luego no informan todo lo negativo y los aspectos negativos son importantes, y eso es algo. Pero no es descartar la prevalencia general de la enfermedad “.

El gobernador DeSantis fue claro. Si bien puede haber algunos problemas con los números de informes de laboratorio, dijo que no se extiende a los datos sobre hospitalizaciones o muertes.

Si tiene una sugerencia para el investigador Mahsa Saeidi, envíe un correo electrónico a MSaeidi@WFLA.com

Últimas noticias sobre Coronavirus: