(The Hill) – El principal asesor médico del presidente Anthony Fauci hizo su última aparición en la sala de reuniones de la Casa Blanca el martes justo antes de retirarse del gobierno.

“Dejaré que otras personas juzguen el valor o no de mis logros, pero lo que me gustaría que la gente recuerde sobre lo que he hecho es que todos los días, durante todos esos años, he dado todo lo que he tengo y nunca he dejado nada en el campo”, dijo Fauci sobre su legado.

“Entonces, si quieren recordarme, ya sea que juzguen correcta o incorrectamente lo que he hecho, di todo lo que obtuve durante muchas décadas”, dijo Fauci.

El funcionario de salud desde hace mucho tiempo ha trabajado bajo siete presidentes, sirviendo 54 años con los Institutos Nacionales de Salud y 38 años como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Pero saltó a la popularidad como uno de los líderes de la respuesta a la pandemia durante la administración Trump.

Sin embargo, su orientación sobre máscaras y vacunas ha generado críticas y ataques de legisladores y funcionarios conservadores, incluido el senador Rand Paul (R-Ky.), con quien frecuentemente discutía durante las audiencias del Senado.

Fauci dijo que COVID-19 es “realmente, muy importante”, pero llamó a la pandemia “un fragmento” de su trabajo en el espacio de la salud.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, elogió a Fauci por su liderazgo en el campo de la medicina durante décadas antes de darle la bienvenida para que se uniera a ella “una vez más en el podio”.

“Para tantos estadounidenses a lo largo de nuestra lucha contra el COVID, el Dr. Fauci ha sido una fuente de información y hechos, pero el liderazgo y el legado del Dr. Fauci se extienden mucho más allá de los últimos dos años”, Jean-Pierre.

“Ya sea por el VIH, el sida, el ébola o la COVID-19, durante casi cuatro décadas y bajo siete presidentes republicanos y demócratas, el Dr. Fauci siempre ha liderado con la ciencia, y nuestro país es más fuerte y saludable gracias a su liderazgo”. dijo Jean-Pierre.

Fauci anunció a principios de este año que dejaría su cargo al final del mandato del presidente Biden, pero se apresuró a aclarar que solo se retiraba de su función en el gobierno para “seguir el próximo capítulo” de su carrera.

“Es difícil seguir al Dr. Fauci, quien diría que ha sido el servidor público consecuente más importante en los Estados Unidos en el último medio siglo y un líder y un modelo a seguir para tantos”, dijo el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Ashish Jha, después de Fauci se alejó del podio. “Tony, gracias.”

Fauci reflexionó sobre los tres años de la pandemia de COVID-19, burlándose de la “divisividad” que ha plagado la respuesta a la pandemia.

“Como médico, me duele, porque no quiero ver a nadie infectarse. No quiero ver a nadie hospitalizado. Y no quiero ver a nadie morir de COVID”, dijo Fauci.

“Si eres un republicano de extrema derecha o un demócrata de extrema izquierda, no hace ninguna diferencia para mí. Lo veo de la misma manera que lo hice en la sala de emergencias en el centro de la ciudad de Nueva York, cuando me estaba cuidando a todos los que venían de la calle”.

En su mensaje final desde la sala de información, también instó a los estadounidenses a vacunarse y reforzarse.

“Mi mensaje, y mi mensaje final, tal vez el mensaje final que recibo de este podio, es que, por su propia seguridad, por la de su familia, obtenga su vacuna COVID-19 actualizada tan pronto como sea elegible para protegerse. usted mismo, su familia y su comunidad”, dijo Fauci.