El Dr. Anthony Fauci analiza el estado de la pandemia del coronavirus y espera por una vacuna

Al entrar en la segunda semana en la fase de recuperación de la pandemia de COVID-19, ¿dónde nos encontramos? ¿Cuán temerosos deberíamos estar de una segunda ola? ¿Y qué tan cerca estamos de un tratamiento y una vacuna?

Dina Bair se sentó el lunes para una entrevista exclusiva con el Dr. Anthony Fauci del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, quien ha liderado la nación en el nuevo brote de coronavirus.

Puede encontrar sus respuestas a una amplia gama de preguntas a continuación:

Siento que nos hemos sorprendido mucho pero hemos aprendido mucho. ¿Qué te gustaría saber desde el principio?

“Su capacidad extraordinaria de propagarse de manera tan eficiente de persona a persona, es la razón por la cual es tan difícil reducir esos números de casos. Ahora sabemos que entre el 25 y el 50 por ciento de las personas infectadas nunca presentan síntomas. No lo sabíamos al principio. Estábamos pensando que si te infectabas, te enfermabas, y eso era todo. No me sorprendería que veamos cierto grado de curso genéticamente determinado de una enfermedad, ya sea el tipo de sangre, el marco genético, cualquier cosa que quieras decir, creo que será así “.

¿Dónde nos encontramos con el desarrollo de una vacuna?

“A principios de julio iremos a la prueba de Fase III por eficacia. Es abrumadoramente el más rápido desde el momento en que se descubrió una nueva infección hasta el momento en que ingresó a un gran ensayo de vacuna. En lugar de esperar para ver si una vacuna funciona y luego hacer las decenas, si no cientos de millones de dosis que le gustaría distribuir, comenzaremos a tomar las dosis ahora, asumiendo que funcionará. Y si es así, entonces hemos ahorrado varios meses. Ojalá, para fines de este año calendario o principios de 2021, ojalá tengamos dosis de vacuna para poder distribuirlas ”.

¿Qué pasa con la posible mutación? Cuando pensamos en las vacunas contra la gripe que tienen que cambiar cada año con el virus mutante, ¿estamos viendo eso con Sars-Cov-2?

“La historia de los coronavirus indica que no tienen ese tipo de cambio rápido de una estación a otra que la gripe, pero no podemos contar con eso. Tenemos que tener cuidado y asegurarnos de vigilar eso ”.

Los tratamientos múltiples también se encuentran en ensayos clínicos. ¿Qué es lo último con ellos y cómo podrían reducir la gravedad y la duración de la enfermedad?

“Todavía no estamos allí, pero hay un solo medicamento, el único medicamento que realmente ha pasado por un ensayo aleatorizado, controlado con placebo, que es la única forma definitiva e inequívoca de determinar si algo funciona o no funciona, y ese es Remdesivir. Eso se está utilizando como un trampolín para usar ese medicamento en combinación con otros medicamentos para desarrollar nuevos medicamentos dirigidos, para ver los medicamentos reutilizados. Y luego hay un par de otros enfoques en los que creo que podría decir que somos cautelosamente optimistas, y eso es obtener plasma convaleciente de alguien que se ha recuperado de una infección y transferirlo pasivamente a alguien que está enfermo o que desea proteger contra infectado. Luego están los anticuerpos monoclonales en los que usted diseña anticuerpos clonando células B y produciendo cantidades muy grandes de anticuerpos e infundiéndolas pasivamente. Y luego hay algunos medicamentos que bloquean la respuesta inflamatoria aberrante que algunas personas obtienen, que es una de las razones por las que podrían deteriorarse más adelante en el curso “.

En ausencia de una terapia efectiva para tratar COVID-19 o una vacuna para prevenirlo, ¿podría el virus debilitarse? Un estudio fuera de Italia ofreció algo de esperanza.

“No hay suficientes datos en este momento para decir definitivamente que se está debilitando en su patogénesis”. Podría deberse a que los virus a veces se vuelven menos virulentos a medida que progresan más y más, pero no se puede contar con eso. Entonces, aunque ha habido este indicio anecdótico de que eso es lo que está sucediendo, me reservo el juicio antes de decir que en realidad está disminuyendo su patogénesis, como decimos, o su virulencia ”.

Si ya ha tenido COVID-19, ¿tiene resistencia contra futuras infecciones?

“Si tuviera un título de anticuerpos que se midió mediante una prueba validada, creo que podría suponer que tiene al menos algún grado de protección contra la reinfección. ¿Cuánto tiempo? ¿Que tan fuerte? No es claro. Pero al menos un poco.

Si tiene esa medida de protección, ¿puede ser portador e infectar a otras personas?

“Eso es, una vez más, desconocido, pero creo que mientras haya virus activo en usted, podría transmitirlo”.

¿Qué pasa con las personas que son asintomáticas y son positivas al virus? Existe mucha preocupación de que puedan transmitir este virus aunque se sientan bien.

“Hay muchos buenos ejemplos de brotes en los que un porcentaje muy alto de personas eran asintomáticas, pero claramente estaban propagando el virus de uno a otro. Por lo tanto, ya hay muy pocas dudas de que alguien sin síntomas no pueda transmitirlo. Definitivamente pueden “.

¿Cómo han afectado las recientes protestas y reuniones la posibilidad de un segundo brote?

“Una de las cosas que te preocupan en una demostración es que las personas se animan, se agitan, comienzan a gritar y gritar. Se quitan la máscara, y si tienes a una persona gritando y gritando aquí y parada justo al lado de ellos, hay otra persona gritando y gritando, ninguno de los cuales tiene una máscara puesta, esa es una receta para aumentar las infecciones. Entonces, ahora tenemos que caminar de puntillas y prestar atención cuidadosa y prudentemente a las medidas de salud pública e intentar que el país regrese a alguna forma de normalidad al mismo tiempo que no retrocedamos tanto que tengamos una nueva explosión de los casos. Este virus se propaga de manera muy eficiente, por lo que si está esperando que desaparezca por sí solo sin que haga nada, creo que tendrá que esperar mucho “.