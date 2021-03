El distrito escolar de Iowa elimina el mandato de máscaras en las aulas para estudiantes y personal

Premium Getty Image for WFLA USE ONLY.

GREENE, Iowa – Un distrito escolar de Iowa ha decidido que ya no se deberían exigir máscaras. La decisión de levantar el mandato de la máscara en North Butler Schools entró en vigor el lunes.

“Tenemos muchos niños que no han estado usando la máscara correctamente o tan pronto como se les escapa la vista de un adulto, [they are] quitando, y se estaba convirtiendo más en una cosa de policía de máscara que en otra cosa. Si pasamos nuestro tiempo haciendo eso, entonces no estamos educando ”, dijo el superintendente Joel Foster.

El distrito escolar está ubicado en el condado de Butler, donde la tasa de positividad de siete días está actualmente por debajo del 2%. Foster dice que todo el personal que quería la vacuna COVID-19 la recibió antes de las vacaciones de primavera. Los funcionarios del distrito dicen que analizaron una investigación que mostró que los estudiantes no son transmisores pesados del virus.

Si bien ya no se requieren máscaras, aún se recomiendan. Cualquier estudiante o miembro del personal que dé positivo por COVID-19 debe estar en cuarentena durante diez días. Los maestros con posible exposición al COVID-19 pueden decidir regresar a la escuela de inmediato o ponerse en cuarentena en casa si el departamento de salud pública les da la opción. Lo mismo ocurre con los estudiantes que posiblemente hayan estado expuestos.

Foster dijo: “Somos un distrito rural y nuestras necesidades son diferentes a las de otros distritos de nuestra área. Los sentimientos de nuestros padres y las necesidades de nuestras familias son diferentes a los de otros distritos. Eso es una gran cosa sobre Iowa es que se nos da un poco de control local y se nos permite tomar estas decisiones “.

El distrito continuará revisando su política de máscaras todos los viernes por la mañana.