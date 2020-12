El Departamento de Salud de Sarasota ve una alta demanda de la vacuna COVID-19, las citas fueron completamente reservadas en tan solo minutos

CONDADO SARASOTA, Fla (WFLA) – El Departamento de Salud del Condado de Sarasota está vacunando a las personas del grupo de máxima prioridad del gobernador Ron DeSantis, que incluye a personas mayores de 65 años.

El Departamento de Salud de Sarasota recibió 3.500 dosis de la vacuna Moderna el lunes y el martes vacunaron a unas 400 personas.

La alerta salió el martes por la tarde para que las personas mayores se registraran para las citas del miércoles. Esas citas se completaron en minutos.

“A las 2:10 pm había 30 espacios en esta hora ya las 2:12 pm estaba todo lleno”, dijo Ted Copland.

Entonces, aquellos que pudieron hacer una reserva para recibir la vacuna, dicen que se sienten como si hubieran ganado la lotería.

“Fuimos muy afortunados de haberlo reservado y en 24 horas recibir nuestras vacunas”, dijo David Niemuth.

A pesar de que no hubo más citas para el miércoles, los funcionarios del Departamento de Salud le dijeron a 8 On Your Side que hay más vacunas en el horizonte.

“Actualmente nos estamos reuniendo y tratando de determinar cuál será la próxima ronda de entrega de vacunas a la comunidad, cómo será y cómo podremos hacerlo”, dijo el Oficial de Información Pública del Departamento de Salud del Condado de Sarasota, Steve Hurad.

Continuaremos actualizando cuándo habrá más clínicas de vacunas disponibles en el condado de Sarasota.

Para aquellos que buscan programar una cita, pueden visitar el sitio web del Departamento de Salud de Sarasota.