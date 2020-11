‘El COVID no es una broma’: Florida reporta el mayor número de nuevas infecciones desde el 1 de septiembre

TAMPA, Fla. (WFLA) – Gary Johnson se acercó a 8 On Your Side mientras continúa recuperándose del COVID-19.

“Tengo cicatrices en mis pulmones causadas por COVID”, dijo Johnson. “Entonces, solo estoy aquí para decir que COVID no es una broma”.

El hombre de 62 años dijo que está convencido de que contrajo el virus en septiembre al visitar a su padre de 86 años en un hospital de Tampa Bay.

“Estoy tan agradecido con las enfermeras y los médicos donde está mi padre que no lo he perdido”, dijo Johnson. “Estoy agradecido de no haberme perdido ni siquiera”.

Johnson dijo que sus síntomas brutales incluían fiebre de más de 100 grados y pérdida del gusto, el olfato y el apetito.

Él enfatiza la necesidad de ponerse en cuarentena cuando se expone porque dijo que dio negativo antes de caer muy enfermo unos días después.

En lugar de volver a su casa en Orlando, Johnson dijo que se aisló durante dos semanas en la casa de su padre en Brandon.

“Tenía un lugar adonde ir donde no infectaría a mi esposa”, explicó. “Había tenido cáncer de mama hace dos años, no puedo permitirme arriesgarme con ella”.

El domingo, el Departamento de Salud de Florida informó más de 6,800 nuevos casos de coronavirus , lo que marca el aumento más alto en un solo día desde el 1 de septiembre.

La tasa de porcentaje positivo estuvo apenas por encima del 6%, que sigue a una tasa de más del 8% en el informe del sábado, que fue la más alta desde el 16 de agosto.

Florida está en camino de alcanzar un millón de infecciones por coronavirus antes de Navidad.

Como director ejecutivo de Families for Better Care, una organización nacional sin fines de lucro enfocada en hogares de ancianos, Brian Lee sigue de cerca los casos de COVID-19 en las instalaciones que atienden a los más vulnerables en Florida.

“En este momento, la tendencia vuelve a subir y creo que es un reflejo de lo que está sucediendo en el estado”, dijo Lee a 8 On Your Side.

En una guía actualizada sobre la reapertura limitada de los centros de atención a largo plazo, el estado permite que los residentes se vayan durante las vacaciones y las visitas durante la noche .

Lee le dijo a 8 On Your Side que la política es peligrosa ya que la tasa de positividad del estado está aumentando.

“Una vez que (el virus) ingresa a estas instalaciones, se propaga como un incendio forestal”, dijo Lee. “Más personas, residentes y personal se infectan y mueren más personas”.

Lee dijo que es importante que los residentes que regresan a los centros de atención a largo plazo se hagan la prueba porque contraer una infección podría prevenir un brote.

La guía del estado alienta a las instalaciones a realizar pruebas a los residentes que regresan y a poner en cuarentena a cualquiera que presente síntomas.

“Es posible que muchas personas que contraen COVID-19 no muestren síntomas ni den positivo en la prueba durante varios días después de la exposición, por lo que sigue siendo fundamental seguir diligentemente las precauciones de control de infecciones para los residentes que regresan de una ausencia, incluido el uso de una máscara, el lavado de manos y el distanciamiento social. ”, Dijo un documento de la Agencia para la Administración de la Atención Médica de Florida .

De cara a la temporada navideña, Johnson dijo que las familias deben ser cautelosas y cuidadosas con las decisiones que toman.

“Tal vez todos los que van a la cena de Acción de Gracias en la casa de su familia, tal vez cinco días antes de que todos se hagan una prueba de covid y si dan negativo, lo pasen bien con su familia”, dijo Johnson.

A nivel nacional, Estados Unidos superó los 10 millones de casos y las 239 mil muertes el domingo, según NBC News.

ÚLTIMAS NOTICIAS:

Síguenos en nuestras redes sociales:

En Facebook : tampahoy.com

En Instagram: @tampahoy

En Twitter: @tampahoy