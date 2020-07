El coronavirus puede flotar en el aire, y la OMS debería decirle claramente a la gente que, según los expertos

(NEXSTAR) – Un grupo de expertos en salud advierte que incluso pequeñas gotas de coronavirus de la boca o la nariz pueden permanecer en el aire y penetrar más profundamente en los pulmones.

Una carta abierta publicada el lunes por 239 científicos de todo el mundo solicita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias que sean más claros al explicar cómo el virus puede transmitirse por el aire.

La carta fue publicada en la revista Clinical Infectious Diseases .

Donald Milton, profesor de salud ambiental en la Universidad de Maryland, y Lidia Morawska, profesora de ingeniería ambiental y experta en ciencias de aerosoles en la Universidad Tecnológica de Queensland en Brisbane, Australia, fueron los autores principales de la carta.

“La palabra de transmisión en el aire parece estar cargada”, dijo Milton a CNN.

El grupo quiere desmitificar la palabra para que las agencias de salud tengan menos miedo de usarla. Sus miembros creen que la orientación actual que se centra en el lavado de manos, el distanciamiento social y las precauciones de gotas en entornos de atención médica no es suficiente.

“La mayoría de las organizaciones de salud pública, incluida la Organización Mundial de la Salud, no reconocen la transmisión en el aire, excepto por los procedimientos de generación de aerosoles realizados en entornos de atención médica. El lavado de manos y el distanciamiento social son apropiados, pero a nuestro juicio, insuficientes para proporcionar protección contra las enfermedades respiratorias portadoras de virus. microgotas liberadas en el aire por personas infectadas “, escribieron.

“No quieren hablar sobre la transmisión por el aire porque eso hará que la gente tenga miedo”, dijo Milton a CNN. “También hay un elemento de preocupación de que si las personas piensan que el virus está en el aire, dejarán de hacer otras cosas que deben hacer para prevenir la transmisión, como lavarse las manos, mantenerse separados y limpiar superficies.

“La mejor vacuna contra el miedo es el conocimiento y el empoderamiento de las personas para que se cuiden”, dijo Milton. “Quiero que comprendan hasta qué punto es importante lavarse las manos. Por qué es importante usar una máscara es porque bloquea los aerosoles en su origen, cuando es fácil bloquearlos”.

El grupo brinda consejos prácticos para prevenir la propagación en el aire en su carta, según CNN:

• Proporcione ventilación suficiente y efectiva (suministre aire limpio al aire libre, minimice el aire de recirculación) particularmente en edificios públicos, entornos de trabajo, escuelas, hospitales y hogares de ancianos.

• Complemente la ventilación general con controles de infección en el aire, como escape local, filtración de aire de alta eficiencia y luces ultravioletas germicidas. (Estos se colocarían en lo alto del techo para evitar daños en los ojos y la piel de las personas)

• Evite el hacinamiento, particularmente en el transporte público y los edificios públicos.

A principios de abril, un grupo de 36 expertos en calidad del aire y aerosoles instó a la OMS a considerar la creciente evidencia sobre la transmisión del coronavirus en el aire, según The New York Times. La OMS realizó una llamada con Morawska sobre la transmisión aérea, pero finalmente decidió no cambiar las pautas del grupo.

Muchos expertos le dijeron a The New York Times que la OMS debería adoptar lo que algunos llamaron un “principio de precaución” y otros lo llamaron “necesidades y valores”, la idea de que incluso sin evidencia definitiva, la agencia debería asumir lo peor del virus, aplicar el sentido común y recomendar la mejor protección posible.

