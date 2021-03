El condado de Sarasota permitirá a los residentes mayores de 18 años preinscribirse para la vacuna COVID-19

SARASOTA, Fla. (WFLA) – El condado de Sarasota permite que los residentes mayores de 18 años se preinscriban para las citas para recibir la vacuna COVID-19 a partir del lunes, aunque solo aquellos que califiquen según las pautas estatales podrán vacunarse por el momento. .

Florida redujo la edad de elegibilidad para la vacuna COVID-19 a 60 años el lunes. El presidente Joe Biden está pidiendo a los estados que hagan que todos los adultos sean elegibles para las vacunas antes del 1 de mayo.

Sarasota permitirá que todos los residentes mayores de 15 años se preinscriban para recibir la vacuna, pero solo aquellos que cumplan con las pautas estatales actuales obtendrán un número de cuenta y serán notificados sobre su cita.

A medida que el estado reduce la edad de elegibilidad para la vacuna, a quienes se preinscribieron se les emitirán números de cuenta automáticamente y tendrán un lugar en la fila.

El Departamento de Salud dice que el enlace de registro se publicará el lunes por la tarde en vax941placeholder.com.

Para obtener más información, visite sarasota.floridahealth.gov o llame al centro de llamadas de registro de vacunas al 941-861-VAXS (8297), de 7 am a 7 pm de lunes a viernes, de 9 am a 5 pm los sábados y domingos. También puede visitar la estación de información y registro dentro de Sarasota Square Mall de 8:30 am a 4 pm

Florida redujo la edad de elegibilidad para la vacuna a 60 años o más el lunes. El gobernador Ron DeSantis dijo que la elegibilidad bajará a 55 pronto y se abrirá a todas las edades poco después.