El condado de Pinellas se prepara para distribuir 10.000 vacunas COVID-19 con cita previa

CONDADO DE PINELLAS, Fla. (WFLA) – El condado de Pinellas comenzará a distribuir 10,000 vacunas COVID a las personas mayores de 65 años con cita previa solo el martes.

El nuevo proceso fue probado durante el fin de semana y el gerente de información pública del condado de Pinellas, David Connor, dijo que la prueba se desarrolló sin problemas. Ahora las emociones son altas ya que muchos están emocionados por el comienzo de este nuevo proceso de vacunación.

“Estamos entusiasmados con nuestra asociación con el Departamento de Salud de Florida en el condado de Pinellas, son una agencia estatal y somos el gobierno del condado”, dijo Connor. “Estamos trabajando juntos aquí por una buena causa. Tenemos esperanzas para la semana que [ahead.] “.

Connor dijo que el departamento planea dispersar las 10,000 vacunas en cuatro lugares desde el 19 de enero hasta el 25 de enero, pero no están lanzando exactamente dónde.

“Queremos que la gente entienda que no se puede simplemente presentarse . Lo hará más difícil porque podría ser inseguro, no queremos que la gente se agrupe alrededor de cada lugar”, dijo Connor.

Se le ha dicho a 8 On Your Side que las ubicaciones están en Pinellas Park, Palm Harbor, Largo y St. Petersburg. Connor dice que los lugares no serán lugares de vacunación de tránsito.

Connor dijo que probaron la tecnología, repasaron los procedimientos y dieron 200 vacunas a los trabajadores de la salud en un lanzamiento suave el sábado.

“¡Estoy esperando y esperando!” dijo Kathleen Bowersox, de 78 años.

Ella le dijo a 8 On Your Side que tenía cáncer, es diabética y quiere que la vacuna visite a sus nietos en Nueva York. Bowersox dijo que apenas faltó a las citas abiertas el viernes pasado. Según el Departamento de Salud, los 10,000 espacios se llenaron en una hora .

“Un amigo me envió un mensaje de texto y dijo que acababa de recibir mi vacuna, vaya a WFLA.com. Lo hice y dijo que había cerrado 10 minutos antes”, dijo Bowersox.

“Reconocemos que existe frustración, pero a medida que obtengamos más vacunas, nos aseguraremos de que se distribuyan de manera eficiente”, dijo Connor.

8 On Your Side le preguntó a Connor cuándo vendrían más vacunas. Dijo que se preguntan lo mismo .

Si aún no tiene una cita para recibir la vacuna, los funcionarios le sugieren que se registre previamente. Para hacerlo, vaya al Portal para pacientes de CDR Health . Nos dicen que se necesitan unos 15 minutos para crear una cuenta y las notificaciones sobre nuevas citas se enviarán allí a medida que estén disponibles.