El condado de Pinellas permite reabrir salas de cine y boleras

TAMPA (WFLA): a medida que Florida comienza a reabrir su economía, los líderes del condado de Pinellas están dando un paso más.

Después de que el gobernador Ron DeSantis anunciara la primera fase completa de reapertura de la economía la semana pasada, el sheriff del condado de Pinellas Bob Gualtieri y el administrador del condado Barry Burton publicaron su propia guía para la Fase Uno el lunes, aflojando algunas restricciones.

El plan se desvía de las pautas del gobernador al abrir lugares como cines y boleras. DeSantis dijo específicamente el viernes que mantendría cerrados los cines durante la primera fase, a pesar de que las recomendaciones de su Grupo de trabajo Reopen Florida les hubieran permitido abrir .

Pero Gualtieri y Burton dicen que los lugares como salas de cine, salas de conciertos, auditorios, boleras, salas de juego, casinos y casinos podrán reabrir en la Fase Uno completa con una estricta limpieza y desinfección.

“Estamos leyendo el pedido y el pedido dice que estamos en una fase uno completa. Nada dentro del orden restringió los cines. Tampoco restringió las boleras ”, dijo Burton en una transmisión en vivo el lunes. “Todo lo que podemos hacer es interpretar el pedido y aplicar el pedido”.

También se permitirán grandes eventos deportivos para espectadores con hasta un 25 por ciento de capacidad. El gobernador mencionó los deportes en su orden ejecutiva el viernes, diciendo que los deportes profesionales pueden operar y los lugares pueden albergar entrenamientos, competiciones, eventos y juegos. Su orden no dio detalles sobre los espectadores. Sin embargo, las pautas de su Grupo de trabajo Reopen Florida dicen que podría haber permitido el 25 por ciento de la ocupación.

Burton y Gualtieri hicieron varias referencias a la lista de recomendaciones de 32 páginas del grupo de trabajo durante la transmisión en vivo de Facebook el lunes. El gobernador DeSantis adoptó algunas de las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo para la orden ejecutiva completa de la Fase Uno. Pero DeSantis, quien ha enfatizado la importancia de dar pequeños pasos, rechazó algunas de las recomendaciones hasta la Fase Dos.

A la par con la orden del gobernador, el condado de Pinellas dice que los restaurantes y otros establecimientos de comida ahora pueden operar al 50 por ciento de la capacidad de asientos. Eso no incluye a los empleados. Los asientos al aire libre no tendrán restricciones, pero no se permitirán asientos en los mostradores del bar donde se sirve alcohol.

Las tiendas, museos, bibliotecas, gimnasios y gimnasios también podrán operar al 50 por ciento de su capacidad.

Las empresas como salones de uñas, peluquerías, peluquerías, salones de cosmetología, servicios de tatuajes, servicios de masajes y otros servicios uno a uno podrán reabrir, dijeron funcionarios del condado. Los empleados tendrán que usar máscaras y se les permitirá operar con cita solo con 15 minutos entre citas. No se permitirán citas grupales.

Un portavoz del alcalde Kriseman emitió la siguiente declaración a 8 On Your Side:

“Como el alcalde Kriseman declaró anteriormente, no tiene la intención de restringir la ‘Fase Uno’ completa del gobernador aquí en St. Pete. La ciudad de San Petersburgo, como el condado de Pinellas, seguirá la orden del gobernador tal como está escrita. Esperamos que el gobernador DeSantis comience a alinear sus comentarios públicos con sus órdenes escritas y que ponga la salud pública a la vanguardia de cada decisión “.

DeSantis había anunciado previamente que permitiría la reapertura de salones de belleza, peluquerías y peluquerías, pero no dijo nada sobre salones de tatuajes o servicios de masajes.

Los alquileres de vacaciones ahora pueden solicitar la apertura, según las notas de orientación del Condado de Pinellas. Los funcionarios del condado dicen que actualmente están buscando autorización del estado para permitir alquileres de vacaciones.

Todas las empresas deben cumplir con los requisitos de distanciamiento social.

Algunas empresas de Tampa que han abierto recientemente están lidiando con los nuevos cambios, incluidas las nuevas preguntas de los clientes.

“¿Tenemos que usar una máscara? ¿Tenemos que hacer una cita para entrar? ¿Cuánto tiempo podemos estar en el equipo? ¿Qué protocolos estamos haciendo? En cuanto a la limpieza del equipo y la limpieza de la hora “, dijo el gerente general de Amped Fitness St. Petersbrug, Sarah Valdes.

Nos hemos comunicado con la oficina del gobernador y aún no hemos recibido respuesta.

