El condado de Hillsborough refuerza su personal para aplicar el código del uso de máscaras para ayudar a las empresas locales

CONDADO HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Después de recibir una serie de quejas sobre negocios del área, el condado de Hillsborough está ampliando sus esfuerzos para ayudarlos a cumplir con los requisitos de máscaras faciales del condado y otras pautas vigentes para frenar la propagación del COVID-19.

El condado está pagando a tres docenas de funcionarios encargados de hacer cumplir el código para que visiten los negocios durante la semana y eduquen a la gerencia sobre las órdenes de salud del condado. Los oficiales proporcionarán a las empresas materiales educativos y colocarán carteles y distribuirán máscaras si es necesario.

La orden de salud del condado exige que las empresas coloquen letreros en todas las entradas públicas que indiquen que se requieren cubiertas para la cara. Las empresas deben exigir que los empleados usen máscaras y pedir a los clientes que usen una. Las empresas también deben hacer “anuncios recordatorios” regulares a los clientes y empleados sobre el uso de máscaras si tienen un sistema de anuncios públicos.

En septiembre, el gobernador Ron DeSantis eliminó todas las restricciones impuestas a las empresas como resultado de la pandemia. Desde entonces, el gobernador ha dicho que no impondría ningún bloqueo adicional ni mandatos enmascarados. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del estado no tienen la autoridad para citar a las personas por no usar máscaras.

El domingo, Florida informó 8,958 nuevas infecciones de COVID-19, lo que eleva su total acumulado a 1,125,931. Casi 20.000 floridanos han muerto a causa del virus.

ÚLTIMAS HISTORIAS: