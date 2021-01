El cirujano general de Florida interrogado por los legisladores por el lanzamiento de la vacuna COVID-19 en el estado

TAMPA, Fla. (WFLA) – 8 On Your Side continúa luchando por obtener respuestas después de que expusimos que hay casi un millón de dosis sin usar de la vacuna COVID-19 en Florida.

En este momento, los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que casi un millón de primeras dosis de vacunas aún no se han usado en Florida. Y a pesar de las declaraciones del gobernador Ron DeSantis, 8 On Your Side descubrió que la acumulación de vacunas no incluye las vacunas de refuerzo que se mantienen en reserva.

En una audiencia del comité celebrada el miércoles por la mañana, los senadores estatales demócratas interrogaron al cirujano general de Florida, Dr. Scott Rivkees, sobre el lanzamiento. Los legisladores interrogaron a Rivkees por la supuesta falta de planificación del estado y los informes de que los ricos se están saltando las filas de las vacunas .

“¿Crees que … si hubiéramos elaborado un plan de vacunación podríamos haberlo evitado?” Preguntó la senadora estatal Shevrin Jones (D-Miami Gardens).

El senador Gary Farmer Jr. (D-Fort Lauderdale) preguntó: “¿Cuál es el estado de este plan general?”

Semanas después de la llegada de la vacuna, Florida no ha finalizado su plan de vacunación. El último borrador es del 16 de octubre de 2020.

Aún así, dice el Dr. Scott Rivkees, la estrategia es clara: Florida da prioridad a las personas mayores, y el país sigue nuestro modelo.

“El plan de 50 páginas en el que todos trabajaron se condensó en el pedido de una página del gobernador, que es realmente ahora nuestro único plan oficial”. Preguntó el senador Farmer.

“Claro que sí, esto cubre las estrategias en el momento actual para las personas que están siendo vacunadas”, confirmó el Dr. Rivkees.

Con 4.5 millones de floridanos en el grupo de edad de 65 años o más, muchos de ellos desesperados por la vacuna, la pregunta es dónde están el millón de inyecciones sin usar y cómo se pueden administrar más rápido. 8 On Your Side se ha comunicado con el gobernador y el Departamento de Salud de Florida para obtener respuestas.

Sabemos que el estado está aumentando el número de sitios de vacunación. Mientras tanto, también supimos el miércoles que Florida está contratando a un proveedor para comunicar el plan de vacunación al público.